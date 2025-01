Geen EK voor Loena Hendrickx: "Ze klonk nochtans optimistisch: dit zal een klap zijn"

Voor Loena Hendrickx (25) dreigt het een seizoen in mineur te worden. Gisteren moest de titelverdedigster afzeggen voor het EK kunstschaatsen van volgende week. "Ze klonk vorige maand nog optimistisch, maar met deze enkelblessure is deelname aan het EK zinloos", legt onze reporter Inge Van Meensel uit.

"Ik had haar op 15 december nog in Mechelen gezien en gesproken. Ondanks haar blessure gaf ze er een acte de présence op een gala voor het goeie doel. Ze heeft er toen geschaatst, maar deed geen sprongen."

Na de vele afzeggingen van de voorbije maanden en haar enkelblessure was het EK-forfait van Loena Hendrickx gisteren geen donderslag bij heldere hemel. "En toch moet ik toegeven dat ik een beetje verrast was", reageert Inge Van Meensel.

Een enkelblessure speelt Hendrickx nu dus al een tijdje parten. "Ze heeft haar enkel verzwikt op training in december. Dat leek eerst geen dramatische blessure, maar ze had daardoor wel wat achterstand opgelopen in haar EK-voorbereiding."

Een MRI-scan afgelopen vrijdag bracht aan het licht dat er een cyste is gevormd en vocht aanwezig is. "Ze kan niet springen en ze kan geen wedstrijdconforme oefeningen afwerken. Men spreekt over enkelinstabiliteit, al hebben we voorlopig niet meer info."

"Dit is een klap voor Loena", windt onze journaliste er geen doekjes om. "Ze voelt dat dit een pechseizoen is. Ze wilde zo graag en misschien heeft ze zichzelf te veel druk opgelegd? Maar het zal sowieso hard aankomen."

Eind maart volgt het WK. Is dat nog haalbaar? "Het hangt af van hoe de blessure evolueert. Dan moet ze haar planning aanpassen."

"Ze heeft nog 2 maanden. Dat is niet superveel, maar we weten niet vanaf welk punt ze moet heropbouwen. En een stabiele enkel is natuurlijk cruciaal voor de sprongen."