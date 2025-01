Bikepacker Wouter Deboot geeft tips voor een geslaagde fietstrip: "Geef je fietszakken een naam"

Bikepacking, de wereld verkennen per fiets, groeit in populariteit. Dat zie je ook op Velofollies. Fietsreizen, gespecialiseerde fietsen en een bijbehorende uitrusting zijn alomtegenwoordig op de beurs. Reden genoeg voor Bavo en Bert om ervaringsdeskundige Wouter Deboot uit te nodigen om hen enkele tips te geven.

Voor zijn reis door Amerika had Wouter 2.584 uur aan opnames, waarvan er uiteindelijk 4 uur gebruikt is. "Je werkt eigenlijk voor de vuilbak", lacht hij.

"Als ik vertrek, zeggen vele mensen me vaak: "Ah, ga je weer op vakantie." Maar het is uiteraard veel en hard werken. Ik film heel veel om uiteindelijk weinig over te houden."

Wouter begon met zijn reizen op zijn 28e en deelt graag enkele tips met de beginnende bikepacker.

"Als je van plan bent om elke dag 100 kilometer te doen, maak er dan 60 of 70 van.

Het is naast de fiets dat je de mooiste herinneringen maakt en dat je ruimte kan maken voor spontane ontmoetingen", vertelt Deboot.

Hij laat zich graag verrassen. "Het leukste is dat je ’s ochtends niet weet waar je ’s avonds gaat uitkomen. Waardoor je met een bepaalde verwondering op pad gaat."

"Alles is nieuw en spannend, in tegenstelling tot wanneer je ergens gepland naartoe rijdt. Dat hoeft daarom niet de andere kant van de wereld te zijn."

Op zo'n trektocht heb je uiteraard je dagelijkse spullen nodig. "Geef je 4 fietszakken een naam: badkamer, keuken, slaapkamer, kleedkamer ... Zo weet je altijd precies waar alles zit. Dan moet je niet alle zakken doorzoeken om bijvoorbeeld je tandpasta te vinden."

Soms gaat Wouter wel bijna 3 maanden op tour en dan moet je gewoon back to basics. "Luxe is overbodig! Ik heb 2 outfits mee … and that's it. Soms worden die wel eens gewassen onderweg, maar daar wil ik niet over uitweiden.” (lacht)