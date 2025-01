Wat is The Female Cycling Tribe? "Wij zijn niet tegen mannen!"

Elke Bleyaert, oprichtster van "The Female Cycling Tribe", hoopt dat 2025 een jaar wordt zonder al te veel gedoe. De vrouw van wielrenner Jasper Stuyven blikte op de fietsbeurs Velofollies terug op een woelig jaar en kijkt hoopvol uit naar de toekomst.

"Ik had op Pinterest iets gelezen over een tribe, hoe je je daar goed in voelt, in een stam. De rest is geschiedenis. "The Women Pack" of "The Women Power" waren ook opties, maar ik ben superblij met de huidige naam."

Ze vertelt dat het geen evident proces was om een nieuwe naam te vinden. "Tot de avond voor de naamsverandering heb ik nog zitten tobben op een nieuwe naam, omdat we echt verknocht waren aan TWP."

Mevrouw Jasper Stuyven heeft een lastig jaar achter de rug, maar ziet de toekomst met grinta tegemoet. "Ik hoop op een “gewoon jaar” zonder al te veel gedoe", zegt ze, "na 2024 jaar met die rechtszaak vanwege een dispuut over de vorige naam: “The Women Peloton”."

Het is een goedlachse Elke Bleyaert die bij Bert en Bavo komt uitleggen hoe het gaat met haar fietscommunity voor vrouwen, "The Female Cycling Tribe".

"Mannen zijn welkom in de tribe als ze achteraan fietsen om de snelheid van de rit niet te beïnvloeden." (lacht)

"Wij zijn niet tegen mannen”, lacht Elke. "Wij weten dat fietsen nog een mannenwereld is met daarin veel expertise die wij nodig hebben om onze vrouwen te begeleiden."

Tagline van The Female Cycling Tribe

Every (s)mile counts

Every (s)mile counts

Maar wat doet The Female Cycling Tribe nu precies?

"De tagline is: "Every (s)mile counts"", vertelt Bleyaert. "We willen meer vrouwen informatie geven en vooral vermijden dat ze stoppen met fietsen. Veel vrouwen zitten al op de fiets, maar gezin en werksituatie zorgen er vaak voor dat ze stoppen."

De Tribe wil vrouwen doen inzien dat ze ook tijd en inspanning mogen investeren in het fietsen, al is het maar een uurtje. En ze moeten er vooral plezier in hebben.

Waar de community vroeger enkel online leefde, met webinars over pakweg voeding, training, hormonen etc... willen ze nu een zo groot mogelijk pakket aanbieden om vrouwen te ondersteunen.

"Eerst vooral online info", verduidelijkt Elke, "maar nu is dat al doorgegroeid naar events en fietsreizen voor vrouwen. Wij willen dé community voor vrouwen op de fiets worden."

Hun events koppelen ze vaak aan grotere organisaties. "Op de Ronde Van Vlaanderen voor toeristen bijvoorbeeld rijden we met The Tribe Squad en proberen we op elke afstand een groep vrouwen van TFCT te begeleiden."