Thibau Nys doet wegseizoen uit de doeken, maar Tourdebuut blijft onzeker: "Ligt niet in mijn handen"

di 21 januari 2025 17:45

Een nieuw wegseizoen, een nieuwe stap voor Thibau Nys. De talentvolle renner van Lidl-Trek wil dit jaar verder ontbolsteren in de Waalse klassiekers en een eerste grote ronde. Hij droomt van de Tour, maar ook de Vuelta ligt nog in de weegschaal. "Er moet nog met veel rekening gehouden worden", vertelt Nys - die stiekem ook al mijmert van twee Italiaanse doelen.

Het gaat hard voor Thibau Nys. De 22-jarige renner van Lidl - Trek is nog in volle voorbereiding voor het WK veldrijden, maar hij presenteerde op de mediadag van zijn ploeg ook al meteen zijn plannen voor het wegseizoen. Na het WK op 2 februari gunt Nys zichzelf een weekje rust, maar daarna bouwt hij alweer op naar zijn eerste optreden op de weg. "En dat zal de GP Miguel Induráin worden op 5 april", vertelt hij. Daarna kiest Nys voor de Ronde van het Baskenland en de Waalse klassiekers - de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en "misschien" ook Luik-Bastenaken-Luik -, om het eerste deel van zijn seizoen af te sluiten met Eschborn-Frankfurt op 1 mei.

Nu wil ik de volgende logische stap zetten: een grote ronde. Thibau Nys

Nys ontbolsterde vorig jaar verder in kortere rittenkoersen zoals in Polen of Hongarije, waar hij zijn explosiviteit op puncheraankomsten kon laten botvieren. "Die zullen nog wel aan bod komen ter voorbereiding, maar nu wil ik de volgende logische stap zetten", klinkt het. "Dat is enerzijds met die Waalse klassiekers, maar ook met het rijden van mijn eerste grote ronde. Welke dat zal zijn, ligt nog niet vast. Maar waarschijnlijk zal het de Vuelta of de Tour worden." "Tot de wedstrijd in Frankfurt ligt alles dus vast. Daarna beslissen we op basis van welke ronde ik zal rijden, hoe de rest van mijn seizoen eruit zal zien."

Touritis

Wat zal de doorslag geven voor een eventueel gedroomd debuut in de Tour? "We moeten met enkele zaken rekening houden: Jonathan Milan zal zijn sprinttrein meenemen en Mattias Skjelmose zal er een klassement najagen. Zij moeten ondersteund worden door de juiste mensen. En dat begrijp ik. Ik zal de eerste zijn die klaarstaat om te helpen. Het is ook wel de Tour, hé. Je moet je plaatsje afdwingen."

Toch is de puzzel complexer dan alleen de ploegsamenstelling. "Wat wil de sponsor? Wat wil de ploegleiding? Welke kansen liggen er in de Vuelta, en welke in de Tour? Dat zijn allemaal zaken om nog rekening mee te houden. Het ligt niet in mijn handen, maar we zullen kijken waar ik de ploeg het beste kan bijstaan, en waar ik mezelf het beste kan ontwikkelen." En zijn voorkeur? "Puur op vlak van timing zou ik de Tour verkiezen. De Vuelta is toch alweer kort op het crossseizoen. De Ronde van Frankrijk houdt in dat opzicht toch minder risico's in voor mijn winter."

Dromen van Italiaanse klassiekers

Aan alles is af te leiden dat de cross nog steeds belangrijk is voor Nys op dit moment, maar kan hij dat eeuwig blijven rijmen met zijn mogelijkheden op de weg?



Denk maar aan de vroege voorjaarsklassiekers als de Strade Bianche of Milaan-Sanremo, die hem op het lijf geschreven zijn. "Dat zijn inderdaad wedstrijden die ik héél graag zou willen rijden in de toekomst, maar die leunen nog te dicht aan bij het crossseizoen", knikt Nys. "Het zijn de eerste koersen die op mijn verlanglijst staan, maar dan zal ik mijn winter toch iets anders moeten aanpakken."

De cross is en blijft de komende jaren nog belangrijk voor mij. Thibau Nys