Stuyven verdeelt aandacht in 2025 tussen klassiekers en sprinttrein Milan: "Met hem naar de Tour, is hoofddoel"

Jasper Stuyven begint straks aan zijn (voorlopig) laatste seizoen bij Lidl-Trek. De oud-winnaar van Milaan-Sanremo zit in zijn laatste contractjaar. Daarin zal hij zijn focus spreiden over de Vlaamse klassiekers enerzijds, en de sprinttrein van Jonathan Milan anderzijds. "Heel fijn om met zo'n topsprinter te werken", vertelt onze landgenoot.

"Daar wil ik nu weer naartoe. Want als ik dat niveau opnieuw haal, dan kan ik ook terug finales rijden. En dat wil dan zeggen dat ik terug kan meestrijden voor die overwinning of een podiumplaats."

"Makkelijk had ik het toen niet. Jammer dat dat gebeurde, net met die vorm. Maar het was ook fijn om in 2024 weer die bevestiging van mijn vorm te zien."

Vorig jaar was Stuyven bezig aan een uitstekend voorseizoen, tot de massale valpartij in Dwars door Vlaanderen hem met een sleutelbeenbreuk uit de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix sloeg.

"Na mijn val in de Ronde van Guangxi (half oktober) heb ik nog een tijdje gesukkeld met de knie. En in december had ik last van een kleine ziekte. Maar ik ben tevreden met waar ik sta."

Jasper Stuyven begint half februari zijn seizoen in de Portugese Algarve, rijdt daarna het Vlaamse openingsweekend, en kiest in de voorbereiding op de andere kasseiklassiekers deze keer niet voor Parijs-Nice, maar voor Tirreno-Adriatico.

Sprinttrein in Tour

In tegenstelling tot Thibau Nys is Stuyven wel al een certitude voor de volgende Tour de France, als lid van de sprinttrein voor Jonathan Milan. Vorig jaar won de Italiaanse reus drie ritten in de Giro.

"We hebben vorig jaar in Italië laten zien dat onze trein heel goed kan werken", zegt Stuyven. "Ik kan van toegevoegde waarde zijn, voor zijn sprints. Ik vind het heel fijn om met zo'n topsprinter naar de Tour te gaan. Dat is een heel duidelijk doel."

Daarnaast hoopt Stuyven in de niet-sprintritten ook enkele keren zijn eigen kans te gaan. Vorig jaar kwam hij dichtbij winst in de graveletappe in Troyes.