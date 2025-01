Loena Hendrickx moet met "te instabiele enkel" ook passen voor het EK: "Pech blijft me achtervolgen"

Het wordt stilaan een seizoen om snel te vergeten voor Loena Hendrickx. De Belgische kunstschaatsster zal ook haar Europese titel niet kunnen verdedigen in Tallinn (Estland). Haar enkel blijkt te instabiel na haar blessure die ze opliep op training. "De pech blijft me maar achtervolgen", deelt ze zelf.

Niet het seizoen waar Loena Hendrickx op gehoopt had.

Ze opende begin oktober nog met een derde plaats in de Shanghai Trophy, maar nadien moest ze passen voor de Grand Prix de France in Angers, de Finlandia Cup in Helsinki en de Golden Spin-meeting in Zagreb.

In december blesseerde ze haar enkel op training. Die gooide ook roet in het eten van haar EK-voorbereiding. Een toernooi dat ze als titelverdedigster nu ook niet zal kunnen aanvatten.

"Haar enkel blijkt na nader onderzoek te instabiel om ten volle te kunnen belasten en dus in competitie te treden. Ze zal het EK – dat op 29 januari begint - aan zich moeten laten voorbijgaan", laat haar team weten.