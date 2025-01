Kim Mestdagh (34) maakt na geboorte van dochter comeback bij Italiaanse tweedeklasser

Kim Mestdagh heeft een nieuwe uitdaging op het basketbalveld beet. De Belgische guard trekt na de geboorte van haar dochter naar de Italiaanse tweedeklasser Rovigo. Een transfer waar de bescheiden club graag mee uitpakt: "Haar ervaring kent geen gelijke in onze competitie."

Een jaar na de geboorte van haar dochter Ellis maakt Kim Mestdagh zich op om weer te domineren op een basketbalveld.

De voormalige Belgian Cat zette bij Italiaanse topper Schio haar carrière even on hold, nu blijft ze in de laars aan de slag. De tweedeklasser Rovigo kondigt met veel toeters en bellen haar comeback aan.

"Ik denk dat het heel makkelijk is om Kim te beschrijven: een ongelooflijke schutter met een prachtig palmares en ervaring die haar gelijke niet kent in onze competitie", steekt coach iulia Pegoraro de loftrompet.

"Haar komst is de ideale mogelijkheid om te groeien als club en iedereen naar een hoger niveau te tillen."

De 34-jarige Mestdagh blijft evenwel niet lang. Ze ondertekende een contract tot het einde van het seizoen. Daarna hoopt ze weer de draad van het Italiaanse topbasketbal te kunnen oppikken.