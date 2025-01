Kiest Genkse parel Karetsas voor België of Griekenland? "Ongezond dat een 17-jarige de toekomstige bondscoach zo onder druk zet"

Bij Racing Genk lost Konstantinos 'Kos' Karetsas steeds meer de torenhoge verwachtingen in. Met zijn huidige prestaties nadert de jongeling zelfs het niveau van de nationale ploeg. Maar welke nationale ploeg? De Belgische of de Griekse? "Roep mij op en ik kom", zegt Karetsas er zelf over. Maar aan de tafel van Extra Time is er verdeeldheid of de toekomstige bondscoach hierin mee moet gaan.