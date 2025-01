Gent maakt concreet werk van spitsencrisis met aanbod voor Dante Vanzeir en kondigt verdediger aan

di 21 januari 2025 16:17

Niet alleen de trainer, ook de selectie moet beter bij KAA Gent. Die boodschap maakten voorzitter Sam Baro en sportief directeur Arnar Vidarsson erg duidelijk op hun persbabbel. Die laatste deelde zelfs dat de club "met drie dossiers" bezig is. "En het is niet zo dat we voor één van de drie zullen gaan", klinkt het ambitieus over onder meer Dante Vanzeir.

"We zijn met drie dossiers concreet bezig. Daarnaast zijn er ook nog back-ups mochten de deals afspringen", opent Arnar Vidarsson zijn babbel over de transferdossiers van KAA Gent. De IJslander heeft concrete targets in zijn hoofd voor in de spits. "Eerst en vooral gaat het om de jonge Kameroener Hyllarion Goore (19) die ook kan uitkomen voor het tweede elftal. Daarnaast zijn we bezig met Dante Vanzeir en Rwen Cruz van Loedogorets." Zo is meteen bevestigd dat de Belgische spits van New York Red Bulls een piste is. "Waarom vertellen we dit? We willen en moeten investeren. Dat weten we. Het is niet zo dat we voor één van de drie zullen gaan. We willen ons versterken."

Als het mogelijk is, zullen we alle drie de dossiers afronden. Arnar Vidarsson

Niet een van de drie dossiers moet succes opleveren. Neen, Gent wil meer zekerheid en opties. "Één spits droppen in onze ploeg zal het die speler alleen maar moeilijk maken. We moeten ons in de breedte versterken. Als het mogelijk is, zullen we alle drie de dossiers afronden."

"Misschien ben ik iets te enthousiast als ik zeg dat ze allemaal zullen lukken, maar ik weet van Sam en het management dat het de wens is van ons allemaal", aldus Vidarsson.

"Er zou dan meer dan genoeg kwaliteit zijn om de ambitie van de club te realiseren."

Gent kondigt Kameroense verdediger aan