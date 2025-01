DNA Nys, zondag heel even terug van weggeweest met nieuwe aflevering en nu al op VRT Max: "Thibau schrijft nu zijn eigen verhaal"

Zondagavond (21.45 uur) kan je op VRT 1 kijken naar een nieuwe aflevering van DNA Nys. De reeks over vader en zoon Nys - of is het intussen zoon en vader Nys? - keert eenmalig terug. Vanaf vanochtend is ze al te bekijken op VRT Max. "Thibau is gegroeid als sporter én als persoonlijkheid en wij zijn mee gegroeid, dat zal je zien", legde maker Gilles Simonet uit.

Na de coronawinter van 2020-2021 werd een punt gezet achter DNA Nys, het gesmaakte verhaal van Sven Nys en zoon Thibau. Zoonlief stond toen als 18-jarige aan het begin van zijn wielercarrière en is 4 jaar later uitgegroeid tot een vedette in het veld en op de weg. "De visie van wijlen Jan Vandermotte, destijds de regisseur van DNA Nys, was altijd om Thibau Nys te blijven volgen tot hij zou doorbreken als prof", vertelt Gilles Simonet, producer van productiehuis Watertower. "Dat was het plan op lange termijn, maar op een bepaald moment was het verhaal wat op en wilden alle partijen ermee stoppen, waar we begrip voor hadden. We hebben er op een mooie manier een punt achter gezet." 4 jaar later keert de reeks terug met één aflevering. "4 jaar is op zich geen belangrijk detail, maar Thibau is nu natuurlijk echt doorgebroken. Lang voor zijn Belgische veldrittitel vonden we het een goed idee om te kijken hoe het nu is met Thibau en de andere figuren uit de reeks." "We vonden het opportuun om een opvolgverhaal te maken en alles was redelijk snel beklonken met VRT. Met deze aflevering maken we het verhaal een beetje rond en maken we de droom van Jan af."

Vader en zoon Nys enkele jaren geleden in DNA Nys.

Moderne versie

Nys junior is intussen een 22-jarige prof met een uitgesproken mening en persoonlijkheid. Die eigenschappen wilde hij graag terugzien in de nieuwe episode. "Of we de familie Nys hebben moeten winnen voor ons voorstel? Sven was meteen te vinden voor de extra aflevering, Thibau hebben we een klein beetje moeten overtuigen." "Thibau is uiteraard volwassener geworden en heeft een eigen wil. Hij is heel erg bezig met zijn imago. Zeker niet in een negatieve of obsessieve zin, maar hij wilde de reeks graag zien terugkeren in een moderner jasje." "Hij is bezig met mode en is bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij het ontwerp van de nieuwe shirts van de veldritploeg. Als sporter én als persoonlijkheid is hij gegroeid. De coming of age, zo noemde Jan het vroeger altijd." "Thibau gaat nu alleen wonen en die mooie evoluties zijn voor elke kijker herkenbaar. Niet alleen voor de sportfanaat." "De discussies van vroeger met zijn vader en moeder, het kind van gescheiden ouders: dat is voor veel kijkers een doorslag van hun eigen leven en dat was vroeger mee de sterkte van onze reeks."

Na een wegkoers bij de nieuwelingen zei Thibau dat koersen op de weg nooit zijn favoriete bezigheid zou worden. Dat vond hij veel te nerveus en te gevaarlijk. Het is leuk om de momenten te zien waarop hij dan toch van gedachten is veranderd. Gilles Simonet, producer DNA Nys

Geheel naar Nys' stijl heeft DNA Nys 4 jaar later dan ook "een moderne look and feel" gekregen. "Dat zal je merken aan de muziek en de montage, die veel meer aansluit bij de leefwereld van Thibau en zijn generatie. We zijn mee gegroeid met hem als sporter en als persoonlijkheid." Met de nodige flashbacks wordt de link gelegd met wat vroeger aan bod is gekomen. "Zo zijn er bepaalde uitspraken die Thibau als jong gastje heeft gedaan." "Na een wegkoers bij de nieuwelingen zei hij dat koersen op de weg nooit zijn favoriete bezigheid zou worden. Dat vond hij veel te nerveus en te gevaarlijk. Het is leuk om de momenten te zien waarop hij dan toch van gedachten is veranderd." "We zien duidelijk dat hij realiseert waar hij destijds op hoopte. Nochtans herinneren we ons hoe coach Paul Van Den Bosch in de eerste reeksen niet onder de indruk was van de testen die hij bij Thibau had afgenomen." "Hij zei nooit dat Thibau het sowieso zou maken. Het was nooit duidelijk dat hij het zo ver zou schoppen, zeker niet als zoon van."

4 jaar na de laatste aflevering is Thibau Nys intussen Belgisch en Europees kampioen.

Loslaten

DNA Nys volgde Thibau Nys tijdens de veldritten in Loenhout, Baal en het BK. "Het veldrijden blijft toegankelijk, maar daags na het BK is Thibau ook gewoon het vliegtuig opgestapt voor zijn stage in Spanje." "Normaal zou je na die titel nog zaken willen filmen en vroeger was dat geen probleem, maar nu volg je het schema van de renner. Dat maakt de planning complexer, maar dat is volledig logisch." "De personen rond Thibau zijn niet veranderd, zijn agenda wel. Het is nu voor echt. Vroeger konden we makkelijker filmen in de camper. Als we hadden aangedrongen, zou dat ook nu gelukt zijn. Maar Thibau wilde ook rust en dat snappen we helemaal. Hij filmde dan af en toe zelf als oplossing." Is deze comeback dan eenmalig? "Dat denken we wel", aldus de producer. "Een verhaal moet je ook kunnen loslaten en andere renners verdienen evenveel aandacht." "Thibau schrijft nu volop zijn eigen verhaal. Hij blijft altijd de zoon van, maar hij is een andere renner geworden met een heel ander leven."