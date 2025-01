Dankzij "nieuwe goesting" en betere De Bruyne ziet 90 Minutes Manchester City opveren: "Maar er blijven toch hiaten"

Net op tijd lijkt de motor van Manchester City weer op toerental te komen voor de cruciale clash met PSG, die andere topclub op de rand van de afgrond in de Champions League. Niet toevallig valt die stijgende lijn samen met de opwaartse vormcurve van Kevin De Bruyne. "De goesting is er weer bij City", klinkt het in 90 Minutes. Met dank aan "de druk van de nieuwkomers" op de huidige spelers?