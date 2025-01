In de Champions League neemt Club Brugge het vanavond op tegen de Italiaanse topclub Juventus, een affiche die veel Bruggefans meteen doet terugdenken aan de historische avond in 1978. Club won toen de terugwedstrijd in de halve finale van de Europacup I en plaatste zich voor de finale tegen Liverpool. We blikken terug met ex-spelers Georges Leekens en Julien Cools. En met Michel D'Hooghe, ex-voorzitter van Club en ploegarts tijdens die halve finale.