Avontuur van Roel Moors bij Duitse club Bonn zit erop: "Niet de ontwikkeling waar we op hoopten"

Roel Moors is niet langer de trainer van Duitse subtopper Bonn. De Belgische coach is de laan uitgestuurd door teleurstellende resultaten. Bonn staat pas 9e in de competitie. "Zo hopen we op juiste impuls voor tweede helft van de Bundesliga", klinkt het bij de club.

"Helaas hebben we de afgelopen weken niet de ontwikkeling gezien waar we op hadden gehoopt van het team. Daarom zijn we tot de beslissing gekomen om afscheid te nemen van Roel Moors", zegt sportief directeur Savo Milovic.

Moors kreeg in juni 2023 de touwtjes in handen bij de Duitse club. Maar dit seizoen loopt het minder voor onze landgenoot en zijn spelers. Het gevolg: een 9e stek in een competitieve Bundesliga.

"We zijn in staat nog veel te bereiken dit seizoen", is de club overtuigd. "We hopen dat Marko Stankovic voor een impuls zal zorgen die verder gaat dan enkel dit seizoen."

Marko Stankovic was sinds juni 2022 assistent-coach in Bonn en won in mei 2023 de Champions League.