WRC Monte Carlo: wereldkampioen Thierry Neuville meteen aan de leiding in seizoensopener

Thierry Neuville meteen aan de leiding

Sterke start van de wereldkampioen in Monte Carlo. Hoewel Thierry Neuville geen enkele van de 3 avondlijke ritten wist te winnen, heeft hij dankzij zijn regelmaat wel de leiding genomen.



Achtvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier leek met winst in ritten 1 en 2 bezig aan een perfecte opener, maar in de laatste super special van de verspeelde hij 23 seconden.



Zo springen Neuville en corijder Martijn Wydaeghe naar de leiding, met in zijn zog de Toyota's van Elfyn Evans en Ogier.