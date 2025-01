VIDEO - Dramatisch WK-begin voor Thierry Neuville: hij gaat uit de bocht en verliest anderhalve minuut

Neuville gaat uit de bocht en mag zege in Monte Carlo vergeten

Thierry Neuville is de tweede dag van de Rally van Monte Carlo dramatisch begonnen. In de 6e rit ging hij in een rechtse bocht gewoon rechtdoor. Hij kon snel weer vertrekken, maar zijn linkse achterwiel hing wel helemaal paraplu.



Min of meer op de velg kwam Neuville toch nog over de finish, maar hij verloor wel anderhalve minuut en tuimelt zo van de eerste naar de vierde plaats.