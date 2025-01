Uitgerekend ex-speler Van Buggenhout nekt Antwerp Giants met driepunter in slotminuut

Sleutelmoment

Tot in de laatste minuut van de wedstrijd houden beide ploegen elkaar stevig in evenwicht. Met nog 45 seconden op de klok staat het 69-68 in het voordeel van de Antwerp Giants. Een Limburgse driepunter van Jo Van Buggenhout komt bij Antwerp aan als een mokerslag. Limburg houdt in die laatste halve minuut de voorsprong en wint met 69-73.