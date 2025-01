Thierry Neuville schuift dankzij slippertjes van concurrentie nog op naar 6: "Maar dit was geen goed weekend"

Halfweg dag 3: Ogier blijft op 1, Neuville kent weer pech

Sébastien Ogier staat halfweg zaterdag nog altijd op kop, met zijn Toyota telt de Fransman 17 seconden voorsprong op de Hyundai van zijn landgenoot Adrien Fourmaux, die over Elfyn Evans (Toyota) naar de tweede plek sprong.



Met Munster, Tänak en Katsuta kenden we vanochtend 3 verschillende ritwinnaars. De rijders die vroeg startten, waren duidelijk in het voordeel op het almaar vuiler wordende parcours.



Grégoire Munster boekte in zijn Ford Puma zijn allereerste ritoverwinning in een WRC-rally. De Belg, die ook een Luxemburgs paspoort heeft en voor Luxemburg het WK rijdt, mocht als eerste de baan op en was ook de beste aan de finish.



De dag begon met een flinke opdoffer voor Thierry Neuville. Meteen na de start verloor zijn Hyundai alle vermogen. "Ik deed daarop een reset van het systeem. De start was goed, tot we plots alle vermogen verloren. We dachten dat, net als in Japan, de turbo weg was. We zijn gestopt, deden een reset en zijn opnieuw gestart. De rest van de rit was er geen probleem. Ik heb geen idee wat er zou geweest zijn. Er was geen alarm, niets", reageerde Neuville, die bij het euvel 50 seconden verloor.



Tijdens de derde rit reed hij de 2e tijd, maar hij volgt wel al als 8e op meer dan 5 minuten van Ogier.