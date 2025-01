Statement van Real, wondergoal in Milan, maar Belgische penaltymisser: herbeleef de CL-avond hier

wo 22 januari 2025 22:38

De ogen van de Belgische voetbalvolgers waren vanavond volop gericht op Londen en Parijs: Club Brugge moest hopen op overwinningen van Arsenal en Manchester City. En lang leek dat ook het geval te worden, maar toen voltrok zich een onwaarschijnlijk scenario in het Parc des Princes. Herbeleef de Parijse remontada en alle andere wedstrijden van de avond hieronder.

UEFA Champions League

RB Leipzig einde 2 - 1 Sporting CP

In Brugge zullen ze Belgen van Leipzig al dankbaar zijn. De Duitsers hadden deze Champions League-campagne verrassend nog geen enkel punt gepakt, maar tegen het Sporting van Zeno Debast - een van de ploegen die nog over Club kan springen - kwam de eerste overwinning (net) op tijd: 2-1. En zo brengt Leipzig onze landgenoten al wat dichter bij de volgende ronde.

UEFA Champions League

Shakhtar Donetsk einde 2 - 0 Stade Brest

Geen nieuw Champions League-feestje voor Brest, dat nochtans vijfde stond in de League Phase. Tegen Sjachtar Donetsk kende het allerminst een wonderavond. Integendeel, de bezoekers gingen roemloos met 2-0 onderuit en dreigen zo de voeling met de top te verliezen.

UEFA Champions League

Paris Saint-Germain einde 4 - 2 Manchester City

Een kraker die ook in Brugge heel wat emoties heeft losgeweekt. Manchester City heeft in Parijs een dubbele voorsprong uit handen gegeven. In een spektakelrijke tweede helft ging PSG op en over zijn tegenstander, die zo uit de top 24 dondert. Wat op zijn beurt betekent dat City vol aan de bak moet tegen Club volgende week.

UEFA Champions League

Arsenal einde 3 - 0 Dinamo Zagreb

In een avond waar de Champions League één grote chaos was, zorgde Arsenal toch voor een zeldzame houvast. Na een minuut knalde Declan Rice de Engelsen al op weg naar een relatief gemakkelijke zege tegen Dinamo Zagreb, in zijn 100e wedstrijd zorgde invaller Leandro Trossard uiteindelijk voor de beslissende assist. En dat is goed nieuws voor Club Brugge, dat de Kroaten achter zich houdt.



UEFA Champions League

Real Madrid einde 5 - 1 Red Bull Salzburg

Een gala-avond in Madrid. Real was vooralsnog niet bezig aan zijn beste campagne in de Champions League, maar vanavond schoten de sterren even alle frustraties van zich af tegen RB Salzburg. Mbappé, Vinicius en Rodrygo hadden allemaal een voet in de vlotte 5-1-zege.



UEFA Champions League

Feyenoord einde 3 - 0 Bayern München

Hoe een stuntzege tegen Bayern München in de Champions League een dubbel gevoel kan opleveren? Vraag dat maar aan Brian Priske (ex-Antwerp). Net voor de aftrap kwam vanuit Denemarken het nieuws dat dit zijn laatste match als trainer van Feyenoord zou worden. Alleen: wie bij de Nederlanders had gedacht dat ze met 3-0 zouden uithalen tegen de machine van Vincent Kompany?



UEFA Champions League

AC Milan einde 1 - 0 Girona FC

De wedstrijd tussen Milan en Girona - die beide met een open vizier speelden - was vanaf minuut een echte kansenkermis. Toch zou er slechts één goaltje vallen. Net voor de rust kapte Rafael Leão zijn mannetje tot twee keer toe uit om de 1-0 dan pardoes in het dak van de goal te katapulteren: 1-0.

UEFA Champions League

Sparta Praag einde 0 - 1 Internazionale

Ook Inter had genoeg aan één doelpunt tegen Sparta Praag. De Italianen waren de betere ploeg en beloonden zichzelf met een héérlijke treffer. Op een schijnbaar onmogelijke voorzet nam Lautaro Martinez het leer loepzuiver op de slof: deklat binnen (0-1).

UEFA Champions League

Celtic einde 1 - 0 BSC Young Boys

Een ferm oef-moment voor Arne Engelse. Tegen Young Boys kreeg de Belg vanaf de stip dé kans om de 1-0 te maken, maar hij miste zijn elfmeter na een te slap schot. Pas in de allerlaatste minuten kon hij een zucht van opluchting slaken toen een owngoal het verdict velde voor Young Boys.