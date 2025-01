Nu al iconische foto luidt Hamilton-tijdperk bij Ferrari in: "Stiekem droomde ik altijd van die rode bolide"

ma 20 januari 2025 15:35

Als een koning maakte Lewis Hamilton vandaag officieel zijn intrede bij Ferrari. Hij verscheen in het hoofdkwartier in Maranello voor zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe renstal. De Brit nam er tijd voor een nu al iconische foto en een emotionele post op sociale media. "Van sommige dagen weet je dat je ze altijd zal onthouden. Mijn eerste dag bij Ferrari is zo eentje."

De Ferrari-fans werden vandaag een eerste keer gek. Lewis Hamilton postte op zijn sociale media een spraakmakende foto van zijn eerste werkdag bij het Italiaanse team. Voor het huis van Enzo Ferrari poseerde de zevenvoudige wereldkampioen in een ridderlijk pak met een F40 - een van de favoriete wagens van de Brit - op de achtergrond. "Don", genoot ook collega Lando Norris duidelijk van de eerste Ferrari-foto van Hamilton. Die laatste was dan weer in de wolken met zijn overstap naar de legendarische renstal. "Er zijn dagen waarvan je weet dat je ze altijd zal herinneren en dit is er een van", opende hij op zijn sociale media. "Ik heb het geluk gehad om in mijn carrière dingen te bereiken die ik nooit voor mogelijk had gehouden, maar stiekem ben ik er altijd van blijven dromen om in die rode bolide te kunnen racen." "Die droom ga ik nu verwezenlijken. Ik kan niet gelukkiger zijn en kan niet wachten om te zien wat onze samenwerking brengen zal. Dit is het begin van een nieuw tijdperk."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Nog niet op de baan