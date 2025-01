MULTILIVE CL: Belgen van Leipzig op weg naar eerste punten, straks gunstige of gevreesde resultaten voor Club?

START

De eerste shift van deze Champions League-avond heeft twee wedstrijden in petto. Voor de Belgische voetballiefhebbers is het vooral uitkijken naar RB Leipzig - Sporting. Bij de Duisters staat Maarten Vandevoordt in de goal en Openda in de spits. Het Belgische duo treft Zeno Debast, die vanavond nog eens als verdedigende middenvelder speelt.



Verder is er ook nog Sjachtar Donetsk tegen Brest, dat momenteel verrassend vijfde staat in de League Phase.