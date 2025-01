Jupiler Pro League en Challenger Pro League: wie mag Europa in en wie promoveert of degradeert?

ma 20 januari 2025 14:32

Na alle veranderingen de afgelopen jaren is het competitieformat in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League dit seizoen ongewijzigd. Maar hoe zat het juist weer? Met hoeveel ploegen spelen we straks de Champions' Play-offs en hoeveel clubs moeten vrezen voor hun plek in eerste klasse? Een overzicht.

Jupiler en Challenger Pro League In een notendop:

1-6 in JPL: Champions' Play-offs met halvering van de punten (1-3 krijgt Europees ticket, 4 speelt thuis tegen winnaar Europe Play-offs)





halvering van de punten (1-3 krijgt Europees ticket, 4 speelt thuis tegen winnaar Europe Play-offs) 7-12 in JPL: Europe Play-offs met halvering van de punten (winnaar speelt tegen 4 uit Champions' Play-offs)





halvering van de punten (winnaar speelt tegen 4 uit Champions' Play-offs) 13-16 in JPL: Relegation Play-offs zonder halvering van de punten (1 blijft in JPL, 2 speelt barragewedstrijd tegen winnaar Promotion play-offs, 3 en 4 zakken)





halvering van de punten (1 blijft in JPL, 2 speelt barragewedstrijd tegen winnaar Promotion play-offs, 3 en 4 zakken) 1-2 in CPL: promoveren rechtstreeks





3-6 in CPL: Promotion Play-offs (3 tegen 6, 4 tegen 5. Winnaars tegen elkaar. Winnaar daarvan tegen 2 uit Relegation Play-offs)





15-16 in CPL: degraderen naar 1e amateur

Jupiler Pro League

De Jupiler Pro League kent zijn ontknoping in 3 verschillende play-offs. De Champions' Play-offs bestaan opnieuw uit 6 ploegen. De top 6 na 30 speeldagen mag dus strijden voor de landstitel. De punten worden voor aanvang van de play-offs zoals gewoonlijk gehalveerd.

Nummers 1, 2 en 3 na de play-offs krijgen een Europees ticket, nummer 4 neemt het thuis op tegen de winnaar van de Europe Play-offs voor de laatste Europese plek.

Ook in de Europe Play-offs wordt de concurrentie groter. De 6 teams op plekken 7 tot en met 12 mogen in deze groep een gooi doen naar dat laatste Europese ticket. Ook hier wordt de spanning opnieuw vergroot door halvering van de punten. Dat betekent dus dat de nummer 12 van de reguliere competitie mits een spectaculaire remonte nog aanspraak kan maken op een Europees kaartje.

Ook de degradatiestrijd in de Jupiler Pro League volgt hetzelfde schema als vorig seizoen. de Relegation Play-offs moeten de nummers 13 tot en met 16 de degradatie proberen te ontlopen.

Voor die strijd behouden de 4 teams wel hun gewone puntenaantal. Hier geen halvering, dus. Toch zal de spanning nog meer dan groot genoeg zijn. Er zakken minstens 2 en maximaal 3 teams naar de Challenger Pro League. Wie na de 6 speeldagen in de Relegation Play-offs op kop van de groep staat, is gered. De laatste en de voorlaatste degraderen sowieso.

De nummer 2 heeft nog een laatste kans op een verlengd verblijf in eerste klasse, via een barragewedstrijd (heen en terug) tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in tweede klasse.

