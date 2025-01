IJslandse Elisabet Gunnarsdottir wordt nieuwe bondscoach van Red Flames: "Ze kan ons naar hoger niveau tillen"

Elisabet Gunnarsdottir krijgt de touwtjes in handen bij de Red Flames. De IJslandse volgt na 14 jaar Ives Serneels op. Ze tekende een contract tot na het WK in 2027. Gunnarsdottir (48) stond eerder al aan het roer bij de U21 van IJsland en een Zweedse eersteklasseploeg.

Vijf jaar speelde Elisabet Gunnarsdottir zelf voetbal op het hoogste niveau in IJsland alvorens ze zich op het leven als trainster in het vrouwenvoetbal smeet.

In 2002 zette ze haar eerste stappen in haar thuisland bij IBV, later stond ze 4 jaar aan het roer van Valur. In 2005 was ze een jaar de assistent-coach van de IJslandse nationale vrouwenploeg en de beloftecoach.

Daarna trok ze voor 14 seizoenen naar de Zweedse eersteklasser Kristianstads DFF. Mocht dat getal een belletje doen rinkelen: de vorige bondscoach, Ives Serneels, was ook 14 jaar actief bij de Flames.

In 2023 zat de 48-jarige Gunnarsdottir haar avontuur in Zweden erop. De IJslandse krijgt nu het vertrouwen om de Red Flames naar een hoger niveau te tillen.

"Ze tekent een contract tot en met de zomer van 2027 en zal deze week naar België afreizen. De Zweed Magnus Palsson en ex-Red Flame Lenie Onzia zijn haar assistent-coaches", laat de Belgische voetbalbond weten.