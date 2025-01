Gretige Anderlecht-aanwinst César Huerta charmeert Extra Time-panel: "Hij is onbevangen"

Een ééndagsvlieg of een nieuwe smaakmaker? Dat zal nog moeten blijken, maar César Huerta is alvast goed begonnen aan zijn avontuur bij Anderlecht.

"Het is iemand die dreiging brengt en die een actie durft opzetten. Hij is onbevangen", vat analist Frank Boeckx samen.

Peter Vandenbempt zag dat het ontvangt voor de Mexicaan ook hartelijk was. "Hij komt in een warm bad terecht. Zijn naam werd al gescandeerd tijdens verschillende matchen."

Is dat puur door zijn prestaties? "Het is wel een personage", ziet Filip Joos. "Dat is door zijn looks en door zijn dribbels."