Als tiener toptalent van Club, maar waarom brak hij er niet door? Terugblik op Brugse jaren van Samuel Mbangula

di 21 januari 2025 11:58

Hij kon vanavond zomaar een blauw-zwart shirt gedragen hebben. Samuel Mbangula - vorige week pas 21 geworden - is dit seizoen een van dé smaakmakers geworden bij Juventus, maar als tiener liep onze landgenoot 5 jaar rond in Brugge. Vanavond keert hij terug naar de plaats waar het voor hem écht begon, maar waar hij nooit doorbrak. "We geloofden nochtans écht in hem", klinkt het.

En of hij zijn plekje had gehad in dit Club Brugge.

De Belgische landskampioen plukt momenteel de vruchten van zijn keuze voor de jeugd. Tot 39% van de speelminuten zijn dit seizoen voor spelers uit de academie, en ook vanavond zal blauw-zwart in de Champions League weer aantreden met een handvol jeugdproducten in zijn basiself.

Alleen: ook aan de overkant bij Juventus blinkt er een voormalige Brugse briljant.

De 21-jarige Samuel Mbangula - die dit weekend als MVP nog scoorde in de topper tegen Milan - is volop bezig aan zijn ontbolstering bij de Oude Dame, maar tussen zijn tien en vijftien jaar hoopte de dribbelvaardige vleugelaanvaller diezelfde stap ooit bij Club Brugge te zetten.

Waarom sloeg Mbangula - ondanks het al vroege vertrouwen van Club - dan toch een andere weg in?

Mbangula kreeg tegen Milan de MVP-trofee.

Tienertalent

Je moet weten: Mbangula is in bloed eigenlijk geen Bruggeling, maar een echte Brusselaar. Als kind groeide hij op in Sint-Pieters Leeuw en zijn eerste stapjes in het voetbal zette het balvaardige baasje op de pleintjes in en rond onze hoofdstad. Om dan uiteindelijk via zijn lokale club in Ukkel en een passage bij RWDM, op zijn tiende door Club Brugge opgepikt te worden. "We hebben hem opgemerkt tijdens een talentendag in Diegem", herinnert Christophe De Nolf zich nog levendig. De Nolf was bij Club toen de verantwoordelijke voor het extrasportieve en de ondersteuning van de academie, en trof alle praktische regelingen - zoals vervoer, school, internaat - zodat de vele talenten zich vol op het voetbal konden concentreren. Al heel snel hadden ze bij Club toen door dat ze goud in handen hadden. "Hij had heel veel kwaliteiten", aldus De Nolf. "Samuel was toen al zo'n elegante voetballer en hij scoorde nog doelpunten ook. Natuurlijk viel hij meteen op bij ons."

Back to Brussels

Aan het voetbaltalent zal het niet gelegen hebben bij de dribbelkont. Maar naast het veld was het pad van de rijzende ster toch iets hobbeliger. "Vanaf de U13 kwam hij school lopen in Brugge", vertelt De Nolf, die het traject van Mbangula begeleidde. "Hij kreeg een taalbad, maar dat verliep moeizaam. Zo is hij ook een schooljaar verloren. We hebben hem uiteindelijk laten terugkeren naar Brussel en voerden hem dan dagelijks van en naar de training." En daar stopte het charmeoffensief van Club niet. "We hebben bijvoorbeeld ook gekeken om een middenjurytraject op te starten. Maar je moet gemotiveerd zijn om naar school te gaan en dat was hij niet altijd."

Zijn ouders wilden hem uiteindelijk dichter bij huis voor school en trokken de stekker eruit. Christophe De Nolf