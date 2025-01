"Ze hadden al elke wedstrijd kunnen winnen": Juventus-watcher zet Club op scherp voor CL-duel van morgen

Geen enkele nederlaag in 21 matchen. Juventus, de tegenstander van Club Brugge in de Champions League, is dit seizoen nog ongeslagen in de Serie A. Toch beleeft de Oude Dame een van haar minst succesvolle campagnes in meer dan tien jaar, door de vele gelijke spelen. "Maar op papier zijn ze wel de favoriet tegen Club Brugge", ziet Juventus-watcher Wesley Mak.