Wout van Aert (4e) voelde zich "niet helemaal geweldig": "Zat snel op mijn limiet"

zo 19 januari 2025 16:32

Wout van Aert was lang op achtervolgen aangewezen in Benidorm.

In de Wereldbeker in Benidorm is Wout van Aert zichzelf wat tegengekomen in de slotronde. "Ik ben nooit echt in koers geweest", geeft hij toe. "Hopelijk kan ik mijn cross-seizoen volgend weekend met een beter gevoel afsluiten."

"Ik heb de afgelopen tijd zwaar getraind (op ploegstage in Spanje). Maar dat wil ik niet als excuus inroepen."



Wout van Aert toonde zich een sportieve verliezer in Benidorm. Maar baalde wel over zijn gevoel tijdens de wedstrijd.



"Ik voelde me tijdens de cross niet helemaal geweldig. Van in het begin zat ik redelijk op mijn limiet."



"Het duurde ook veel te lang vooraleer ik vooraan kwam aansluiten. Dat is nooit een goed teken."



Van Aert moest na de start oprukken vanaf de 28e plek. "Als je goede benen hebt, doe je in die eerste 2 rondes meteen een "effort". Ik ben eigenlijk nooit echt in koers geraakt."

Chapeau voor Thibau