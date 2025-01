Novak Djokovic weigert interview na "kwetsende uitspraak" van bekende sportjournalist: "Heel ongemakkelijk"

Uitspraken die niet goed ontvangen werden op sociale media bij de tennisfans. En ook Novak Djokovic was niet opgezet met de 'grapjes'.

"Novak is overrated! Novak, schop hem uit het toernooi! Och, wat ben ik blij dat ze me niet kunnen horen", lachte hij.

Al dan niet grappig bedoeld, liet sportjournalist Tony Jones zich even helemaal gaan op antenne. De Australiër bracht verslag uit vanaf de fanzone van de Australian Open. Daar vielen Servische fans op.

Even een paar dagen terug in de tijd.

Dus moest de Serviër reageren. Want niet alleen hij, ook zijn trouwste volgers werden geschoffeerd.

Het antwoord in kwestie? Een wel erg kort gesprek na zijn gewonnen 1/8e finale. Enkel "Bedankt dat jullie er massaal waren. Ik zie jullie in de kwartfinale!", kreeg het publiek te horen. Daarna verdween Djokovic in razende vaart van het toneel.

Honderden gefronste wenkbrauwen later probeerde de tennislegende de hele situatie te verklaren.

"Hey, iedereen. Bedankt voor jullie steun vandaag. Ik kijk uit naar de wedstrijd tegen Carlos (Alcaraz, red.). Maar ik wilde dit filmpje toch vooral gebruiken om het even te hebben over wat er gebeurde na de match", opende Djokovic zijn boodschap.