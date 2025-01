Noem hem níét de opvolger van Mo Salah: wie is Omar Marmoush, de nieuwe joker van Manchester City?

do 23 januari 2025 13:02

Na lange onderhandelingen heeft Pep Guardiola er een nieuwe aanvaller bij. Omar Marmoush (25) komt over van Eintracht Frankfurt, waar hij dit seizoen aan de lopende band scoorde. Toch is het aannemelijk dat je nog niet echt van hem gehoord hebt. Daarom stellen we de Egyptenaar graag even aan je voor.

Jarenlang timmerde Omar Marmoush aan zijn weg richting de Europese top. Dat deed hij in de schaduw van dat andere Egyptische wonder Mo Salah. Niet dat Marmoush dat erg vond. De 2 kunnen het goed vinden met elkaar. Marmoush beschouwt Salah zelfs als "grote broer".



"We hebben contact met elkaar", vertelde een jonge Marmoush al in 2021, toen hij nog niet was doorgebroken. "Het contact tussen de Egyptische spelers in Europa is goed. We proberen elkaar te steunen omdat het niet gemakkelijk is de stap naar Europa te zetten."



Die stap maakte Marmoush op zijn 18e. Vanuit de Wadi Degla-academie in Caïro trok hij naar Wolfsburg om zijn grote droom waar te maken: profvoetballer worden.



Traag en gestaag werkte hij aan zijn carrière in Duitsland en 3 jaar later - in 2020 - zou hij zijn professionele debuut maken voor Wolfsburg. Daarna volgden uitleenbeurten aan Sankt Pauli en Stuttgart. Overweldigende successen boekte hij daar niet, maar hij toonde wel dat hij snel was én doelpunten kon maken.

Omar Marmoush aan de zijde van Mo Salah.

Dat zagen ze ook in Egypte. In 2021 maakte Marmoush zijn debuut voor de Egyptische nationale ploeg tegen Libië, en scoorde hij meteen de winnende treffer. Ploegmakker Mo Salah zag dat het goed was.



Marmoush kreeg het seizoen erop wel zijn kans bij Wolfsburg en scoorde 6 keer. Hij vertrok er transfervrij en maakte een stap hogerop naar Eintracht Frankfurt.

Die overstap zou hem geen windeieren leggen. Na 14 wedstrijden had hij zijn beste seizoen al geëvenaard.



Snel als Marmoush is, scoorde hij in zijn eerste 10 wedstrijden 6 keer in de Bundesliga en met 3 doelpunten in zijn eerste 3 wedstrijden in de Conference League zorgde hij mee voor de kwalificatie naar de volgende ronde, waar Frankfurt evenwel uitgeschakeld werd door Union.



In illuster rijtje met Del Piero en Messi

Marmoush zou het seizoen eindigen met 16 doelpunten in 37 wedstrijden, statistieken die hij dit seizoen opnieuw zou verbeteren. Niet alleen zijn snelheid, ook zijn traptechniek is geweldig.



Zo scoorde hij in 3 wedstrijden op een rij een vrije trap. Maar 3 spelers deden hem dat voor: Christian Fuchs, Alessandro Del Piero en Lionel Messi. De Egyptenaar zit nu al aan 20 doelpunten en 14 assists over alle competities heen.



Maar 1 speler doet beter: zijn landgenoot Mo Salah. De vergelijking met Salah wordt dan snel gemaakt. Ook hij zette op zijn 25e de stap naar de Premier League.



Je mag hem niet met mij vergelijken. Mo Salah