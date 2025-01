Elie Bacari snoept Belgisch record op 60 meter horden af van Obasuyi, Ben Broeders wint in Dortmund

Elie Bacari heeft zondag bij de World Athletics Indoor Tour in Luxemburg het Belgische record op de 60 meter horden verbeterd. Hij liet er een chrono van 7"51 noteren, 3 honderdsten sneller dan de toptijd van Michael Obasuyi. Polsstokspringer Ben Broeders heeft op hetzelfde moment de zaalmeeting in Dortmund gewonnen.

Voor het EK indooratletiek was Bacari eerder al geplaatst, maar nu heeft hij ook de limiet (7"57) van World Athletics gehaald voor het WK indooratletiek in het Chinese Nanking eind maart. Het is wel nog afwachten welke criteria Belgian Athletics oplegt voor dat WK.

Zijn knaltijd van 7"51 was meteen goed om het Europese record U23 te claimen en het Belgische record af te snoepen van Michael Obasuyi. Die laatste had vorig jaar 7"54 op de tabellen gezet.

"De komende wedstrijden zal ik me opnieuw op kortere afstanden richten. Dat ik nu al aan beide limieten (800m & 1.500m EK indoor) voldoe, is een luxeprobleem. Later dit seizoen beslis ik op welke afstand ik in Apeldoorn zal uitkomen.”

Vandaag stond ook een indoormeeting op het menu in Dortmund. Daar ging Ben Broeders met de zege aan de haal in het polsstokspringen.



Hij ging bij zijn tweede poging over 5,72 meter. Daarna faalde hij drie keer op 5,85 meter, de kwalificatiehoogte voor het EK indoor in Apeldoorn en het WK indoor in Nanking.



Simon Verherstraeten verbeterde twee keer zijn persoonlijk record op de 60 meter. In de reeksen liep hij 6"69, in de finale werd hij zesde in 6"67. Zijn vorige toptijd stond op 6"72. Kobe Vlemickx greep met een negende tijd in de reeksen (6"74) naast een finaleplaats.



Jolien Boumkwo werd met 16,10 meter vijfde in het kogelstoten. Neel Cortsjens won in 3'56"29 de B-finale van de 1.500 meter, Liselot Smolders in 2'09"38 de B-finale van de 800 meter.