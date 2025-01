Belgische voetbalbond onderhandelt met Julen Lopetegui om nieuwe bondscoach te worden

Begin januari was de 58-jarige Spanjaard nog geen optie aangezien hij toen West Ham coachte, maar op 8 januari kreeg Lopetegui zijn C4 door een tegenvallende 17e plek in de Premier League.

Voor de voetbalbond heeft de ervaren Lopetegui een interessant profiel.



De ex-doelman van Real Madrid, Barcelona en Rayo Vallecano wéét wat het is om aan het hoofd te staan van een (succesvolle) nationale ploeg. In 2016 was Lopetegui, die eerder Porto coachte, bij Spanje de opvolger van succestrainer Vicente del Bosque. Met succes: hij was 20 (!) matchen ongeslagen.



Net voor het WK 2018 zorgde Lopetegui wel voor een bom in het Spaanse kamp. Twee dagen voor de start raakte namelijk bekend dat hij na het toernooi aan de slag zou gaan bij Real Madrid. De Spaanse voetbalbond zette de samenwerking met Lopetegui meteen stop en begon zonder hem aan het WK in Rusland.



Lang duurde het verhaal van Lopetegui bij Real overigens niet. Eind oktober mocht de Spanjaard na een 5-1-vernedering in de Clasico al opkrassen met een negatief rapport (14 op 30).



Lopetegui spoelde zijn teleurstelling door met een succesvolle periode bij Sevilla, waar hij in totaal 170 matchen aan het roer stond en de Europa League op zijn palmares schreef.



Nadien volgden uitdagingen in de Premier League bij Wolves en West Ham - bij die laatste club werd Lopetegui twee weken geleden ontslagen wegens tegenvallende resultaten.