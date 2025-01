"Frustratie was hoog en dan wordt er gevochten": wij volgden bitsige bekerclash in het Belgische ijshockey

ma 20 januari 2025 18:06

Dit weekend speelden de Antwerp Phantoms en de Leuven Chiefs Black de bekerclash van de eerste divisie in het ijshockey. Sportweekend volgde de wedstrijd en zag hoe een Amerikaan Leuven naar de zege loodste. "Het gaat een gigantisch feest worden. Jullie mogen ook komen, maar dan zonder camera."

Geslepen schaatsen, opgeblonken maskers en hier en daar een knokpartij.

Dit weekend stond in de eerste divisie van het Belgische ijshockey de bekerwedstrijd op het programma tussen de Antwerp Phantoms en Leuven Chiefs Black in Deurne.



Leuven won vorig jaar de beker en de titel zonder een wedstrijd te verliezen. Ook dit seizoen is het nog altijd ongeslagen en gaat het opnieuw voor de dubbel.



"Er zijn toch een aantal jongens met de nodige zenuwen", bekende Antwerp-kapitein Mathias Van den Bosch vlak voor de finale.



"De anderen willen ons altijd verslaan. Het is niet altijd gemakkelijk om 100% te zijn", gaf ook speler-trainer Julien Zwikel van Leuven Chiefs Black toe. "Maar nu proberen we alles te geven."



"Het team dat de minste fouten maakt, zal hier winnen", klonk het nog bij Leuven. Bij Antwerp hadden ze daar een ander idee over: "De ploeg die het het hardste wil, zal met de beker naar huis gaan."



Topscorer Ratner niet af te stoppen

De Antwerp Phantoms zijn nog een jong team, de Leuven Chiefs Black hebben ervaring zat en lopen ook meteen 0-2 uit via de Amerikaan Ben Ratner. De thuisploeg panikeert niet en maakt nog voor het einde van de eerste periode gelijk.



In de 2e periode scoort Ratner nog een derde keer en lopen de Phantoms 2-5 uit. In de kleedkamer van Antwerp klinken dan ook de harde woorden: "Jullie hebben het verknoeid in de laatste 5 minuten."



Bij de Chiefs barst het feest al los dankzij Ratner. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik moest verwachten. Ik had 7 jaar niet gespeeld, arriveerde hier vorig jaar en kon mijn bijdrage leveren in een goed team."

Op een gegeven moment raken we het gewoon kwijt en schaatsen we achter een ongrijpbare puck aan. Antwerp-speler Tari Rens