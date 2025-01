Roze in Rome? De Gendt ziet het groot voor Van Aert in de Giro: "Dit jaar is zijn kans voor het klassement"

Moet Wout van Aert proberen om een klassement na te jagen in de Giro? De kopman van Visma-Lease a Bike gaf al aan dat hij dit jaar naar Italië afzakt met de wil om het roze eens te dragen, maar Thomas De Gendt ziet het toch groter voor Van Aert. "Als hij er ambitie voor heeft, is dit jaar zijn kans voor een klassement", klonk het op Velofollies.

Alleen: het is een publiek geheim dat Van Aert dit jaar vol voor de Ronde en Roubaix gaat, en de Giro vergt toch een volledig andere voorbereiding - de degens kruisen met klimgeiten als Pogacar is op de Oude Kwaremont toch heel andere koek dan op de Mortirolo, bijvoorbeeld.

De honger van Wout van Aert voor aanvang van het nieuwe seizoen is groot. De kopman van Visma-Lease a Bike stelde zijn tjokvolle programma deze week voor: monumentenjacht in het voorjaar, het WK, successen in de Tour én de Giro ... En vooral dat laatste lijkt momenteel een gespreksonderwerp te worden. Hoewel Van Aert zelf al duidelijk aangaf dat hij vooral voor ritten en niet voor het klassement wilde gaan, ziet ex-renner Thomas De Gendt toch mogelijkheden voor onze landgenoot.

Het is een bijzonder sterke renner, maar dat lijkt me nu toch net iets te veel van het goede.

Het is een bijzonder sterke renner, maar dat lijkt me nu toch net iets te veel van het goede.

Na het wikken en wegen van het parcours, denkt De Gendt toch dat de lokroep vanuit Italië - ondanks een kleine uitstap naar Slovenië - voor Pogacar dit jaar te pover is.

"Met dit parcours lok je hem niet", herhaalt De Gendt. "Met slechts vier (en een halve) aankomst bergop kun je hem niet verleiden."

"Vorig jaar waren het er misschien net iets te veel, maar nu heb ik toch gemerkt dat de Giro wat schrik heeft van de 2.000 meter-grens. Als het slecht weer is in die bergen, moeten ze die passages al te vaak schrappen."

Is het voor Pogacar dan net geen ideale "opwarmer" voor zijn hoofddoel: de Tour?

"Ik denk dat hij vooral ook met de winst van de Vuelta in zijn hoofd zit, om het drieluik op zijn palmares te hebben staan. Maar om dat nu in één jaar te doen ... Het is een bijzonder sterke renner, maar dat lijkt me nu toch net iets te veel van het goede", besluit De Gendt.