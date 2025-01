Drie jonge Wolfpack-Belgen leggen de dromen voor hun (doorbraak)seizoen bloot: "Ik wil er meteen staan"

zo 19 januari 2025 10:58

In de schaduw van Remco Evenepoel krijgen de jonge Belgen bij Soudal-Quick Step alle tijd om te timmeren aan hun eigen carrière. We spraken met Gil Gelders, Junior Lecerf en Warre Vangheluwe over hun dromen en doelen in hun tweede jaar bij de profs.

Gelders: "Ooit Vlaamse klassieker winnen"

"Hij heeft het killersinstinct van Luis Leon Sanchez (in zijn betere jaren)", bejubelde talentscout Johan Molly een jaar geleden neoprof Gil Gelders.



En de jonge Belg liet zijn snoetje geregeld zien in zijn eerste profjaar: Gelders won de jongerentrui in de Ronde van Slovakije en eindigde 9e in de Deutschland Tour.



Dit seizoen wil de 22-jarige Gelders "zo goed mogelijk presteren voor de ploeg en zelf de kansen grijpen die hij krijgt".



"Ik mag dit jaar ook voor het eerst een klassiek voorjaar rijden. Heel leuk, want dat zijn mijn trainingswegen", glundert Gelders, die in Meldert woont.

De Brabantse Pijl sluit het best aan bij mijn capaciteiten. Gil Gelders

Dat Gelders aanleg heeft voor het klassieke werk bewees hij bij de beloften met winst in Gent-Wevelgem en de 2e plek in Parijs-Roubaix.



"Ik kom inderdaad het best tot mijn recht in lastige en open koersen zoals de voorjaarsklassiekers."



"Ik droom ervan om ooit een belangrijke koers in Vlaanderen te winnen, zoals de Omloop Het Nieuwsblad of Dwars door Vlaanderen."



"Al denk ik dat de Brabantse Pijl het best aansluit bij mijn capaciteiten. Die opeenvolging van korte hellingen is op mijn lijf geschreven."

Gil Gelders.

Lecerf: "Mik op top 10 in WT-rittenkoersen"

Ritwinst in de Ronde van Rwanda, 2e na Simon Yates in de AlUla Tour en 4e in een Vuelta-rit gewonnen door Wout van Aert.



Junior Lecerf (22) heeft vorig seizoen getoond dat er veel potentieel in zijn ranke klimmersbenen zit.



"Al had ik de lat misschien wat te hoog gelegd na mijn goeie seizoensstart", geeft hij toe. "In de Vuelta ben ik er gelukkig weer wat doorgekomen. Door mijn offensieve stijl schopte ik het 2 keer tot de vlucht van de dag."



"Of ik ooit voor een klassement wil gaan in een grote ronde? Momenteel is het meest realistische etappewinst. Het verschil met de klassementstoppers is nog te groot."

Het is leuk om een tweevoudige winnaar van de Ironman van Hawaï als schoonvader te hebben. Junior Lecerf

Lecerf hoopt dat hij deze zomer opnieuw in de Vuelta op etappejacht mag gaan. In de WorldTour-rittenkoersen van 1 week koestert hij hogere ambities.



"Ik wil meteen goed zijn in de Tour Down Under en de UAE Tour. In dat type koersen mik ik op de top 10 in het eindklassement."



Hou Lecerf volgende week dus maar in de gaten in Australië. Temeer omdat hij op een roze wolk zit sinds zijn recente verloving met Emma Van Lierde, de dochter van tweevoudig Sportman van het Jaar Luc Van Lierde.



"Het is leuk om Luc als schoonvader te hebben. Hij won 2 keer de Ironman van Hawaï, dat is indrukwekkend. Luc volgt al mijn koersen, geeft me advies en helpt me relativeren", klinkt het vol lof.

Junior Lecerf.

Vangheluwe: "Plekje opgeschoven in pikorde"

"Als je me een jaar geleden had gezegd dat ik als neoprof zou winnen in de WorldTour, dan had ik je zot verklaard."



Warre Vangheluwe (23) leeft bij Soudal-Quick Step al een jaar lang zijn droom en won vorig jaar in de WorldTour al een massasprint in de Tour of Guangxi (China).



"Ik wist wel dat ik rap genoeg was om koersen te winnen, maar niet om een massasprint op WorldTour-niveau naar mijn hand te zetten."



Door het vertrek van enkele klassieker-renners zal ik dit jaar misschien al iets meer kunnen tonen in de klassiekers. Warre Vangheluwe

De nuchtere West-Vlaming droomt ervan om op een dag finales te rijden in de klassiekers.



Kan dat dit jaar al? "Door het vertrek van enkele klassieker-renners ben ik misschien een plekje opgeschoven in de pikorde. Hopelijk kan ik dat dit jaar al tonen."



"Hoe ik finales kan rijden? Dat zal het gemakkelijkst lukken door te vertrekken in een vroeger stadium van de koers. Als ik dan kan sprinten voor de zege, is alles mogelijk."



Vangheluwe zal zijn voorjaar op gang trappen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna wachten Le Samyn, Brugge-De Panne en "dezelfde klassiekers als vorig jaar".



Dat betekent óók Parijs-Roubaix. "Vorig jaar was het mijn taak om de eerste 2 uren de kopman te ontlasten. Dat zal nu misschien anders zijn."