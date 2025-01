Daniil Medvedev krijgt boete van 76.000 dollar na wangedrag op Australian Open

Na zijn passage op de Australian Open krijgt de Russische tennistopper Daniil Medvedev een boete van 76.000 dollar (ongeveer 74.000 euro) in zijn bus. Hij vernielde op het grandslamtoernooi een cameraatje en stuurde zijn kat naar een persconferentie.

Het begon bij Daniil Medvedev al in de eerste ronde van het grandslamtoernooi. Tijdens zijn in vijf sets gewonnen openingspartij tegen de Thai Kasidit Samrej (ATP-418) beschadigde hij een kleine camera, die aan het net was bevestigd, door er meerdere keren met zijn racket tegenaan te slaan.

De wedstrijd nadien, die hij verrassend verloor van de Amerikaan Learner Tien (ATP-121), kwam Medvedev niet opdagen voor de persconferentie na afloop. Die partij was wel pas afgelopen rond 3 uur 's nachts lokale tijd.

Tijdens de wedstrijd had hij zijn racket ook al naar een reclamebord gesmeten en maakte hij ruzie met de scheidsrechter, nadat hij werd bestraft voor verschillende voetfouten bij het serveren.

In totaal moet Medvedev 76.000 dollar van zijn prijzengeld aftrekken.