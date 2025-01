"Hoezo, uniek? Op Wembley scoorde ik ook al met de kop!" Tielemans geniet na van zijn knappe spitsengoal

Aan poeiers vanop afstand en schilderachtige assists geen gebrek in ons archief, maar kopbaldoelpunten?



Die hadden we Youri Tielemans nog niet te veel zien maken.



Onze landgenoot kon er dan ook smakelijk om lachen toen Match of the Day hem met die feiten confronteerde én hij had een gevat antwoord klaar.



"Ik maakte er al drie in mijn carrière met het hoofd, not too bad, no? Zelfs al op Wembley (met de Rode Duivels tegen Engeland in maart 2024, red.)!", vertelt de Belg met een knipoog.



"Ik zag de ruimte en dook er gewoon in, het was wel een lekker doelpunt."