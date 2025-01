Wie uit "de A-vijver" volgt Domenico Tedesco op? "Ook de topspelers moeten naar hem opkijken"

Na het ontslag van Domenico Tedesco blijft het logische volgende vraagstuk voorlopig nog onbeantwoord: wie wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels? Enkele namen doen de ronde, maar analisten Gert Verheyen en Wim De Coninck verbranden hun vingers niet. Wat ze wél kunnen zeggen: "Hij moet oud en nieuw op dezelfde lijn krijgen, maar de bond staat voor een moeilijke denkoefening."

Over één gegeven zijn beide analisten het sowieso met elkaar eens. "Het ontslag van Domenico Tedesco is nog vrij laat gebeurd", klinkt het in koor bij Gert Verheyen en Wim De Coninck in Sporza Daily. Het contract was al een tijdje zo goed als verscheurd, maar de definitieve scheiding werd pas vandaag officieel bekrachtigd. "Het is voor iedereen, ook voor Tedesco zelf, goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Het was voor niemand nog prettig." "De fout die de voetbalbond gemaakt heeft, was zijn contractverlenging voor het EK. Ze hadden het resultaat van dat toernooi moeten afwachten. Want nu hebben we met onder meer de Nations League tijd vergooid."

De bond zal met een ervaren trainer moeten komen, maar er zal gezaaid moeten worden naar de zak. Wim De Coninck

"Tedesco was als flexibele coach vernieuwend nadat Martinez halsstarrig had vastgehouden aan zijn principes, maar na die eerste goeie matchen tegen Duitsland en Zweden is hij daar helemaal in verdwaald", ziet De Coninck. "Het was chaos op en naast het veld en je kreeg het gevoel dat de spelers baas waren geworden. Denk maar aan die vele afzeggingen op het einde van de Nations League. Opeens kon alles, terwijl hij meer de baas moest spelen dan Martinez. Hij moest boven de spelers staan en dat is mee zijn ondergang worden." In dat klimaat moet dus een nieuwe bondscoach gevonden worden. "De bond zal met een ervaren trainer moeten komen, maar er zal gezaaid moeten worden naar de zak. Zo moet Tedesco nog uitbetaald worden en als je lonkt naar iemand als Sergio Conceiçao (die naar Milan trok), weet je dat je stevig zal betalen." "Maar je hebt iemand nodig met het aureool van een toptrainer, iemand naar wie wordt opgekeken. Zelfs door mannen als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku. Zij werken met toptrainers. Maar zo'n coach vinden is geen sinecure."

Einde verhaal voor Domenico Tedesco.

A-vijver

Namen kleven op die vacature is een denkoefening waarbij je je lelijk kan vergissen. Gert Verheyen waagt er zich niet aan. "Dat is mijn job niet en ik ken de markt niet", grijnst hij. "Er circuleren namen, maar naar mijn gevoel worden zij het niet. Zo gaat dat meestal in zo'n zoektocht." "Wat ik wel weet: bij Vincent Mannaert is die zoektocht in goeie handen. We mogen er 100 procent vertrouwen in hebben dat hij niet de eerste de beste coach pakt. Hij zal in de A-vijver vissen." "Dan moet je hopen dat iemand voldoende goesting heeft en dat hij financieel haalbaar is. We moeten gewoon rustig afwachten wie het wordt."

Er circuleren namen, maar naar mijn gevoel worden zij het niet. Zo gaat dat meestal in zo'n zoektocht. Gert Verheyen

Volgens de geruchtenmolen staan onder meer Thierry Henry, Rudi Garcia en Mark van Bommel op de Belgische radar. "Henry ontkracht dat zelf. Hij kent de selectie als ex-assistent wel, maar dat kan ook een nadeel zijn. Als T1 moet je dan toch een andere houding aannemen", aldus De Coninck. "Van Bommel heeft geweldig werk geleverd bij Antwerp, maar alleen daar. Als speler heeft hij met veel topcoaches gewerkt, maar het wordt toch een moeilijke denkoefening voor de KBVB, hoor." "De nieuwe coach moet namelijk weer zo goed als vanaf nul beginnen en staat voor een zware taak. In maart wacht de Nations League, in juni begint de WK-voorronde." "Gelukkig is er door de gemakkelijke tegenstanders een inloopperiode en kwalificeren we ons sowieso, maar er moet gebouwd worden en gewerkt worden aan een vaste kern."

Thierry Henry was enkele jaren geleden assistent onder Roberto Martinez.

Het proces

Onder Tedesco heeft de Belgische selectie een facelift gekregen. "Er was geen andere keuze", onderstreept Verheyen het einde van de zogeheten Gouden Generatie. "Sommige spelers stopten zelf en doorselecteren was ook aan Tedesco gevraagd." "Maar zoals je ook in andere landen ziet: het einde van een generatie is altijd een moeilijk moment. Je past dan nieuwe en onervaren spelers in en daar struikelen wel vaker trainers over." "Moest het zo drastisch gebeuren en was iedereen er klaar voor? Moeilijk te zeggen, maar tot op heden is het nog niet gelukt. En vooral: de jongens die overblijven, moeten er ook mee kunnen leven." "Zo heeft Kevin De Bruyne al duidelijk gemaakt dat hij het er moeilijk mee heeft. Ik ben benieuwd of zijn opvolger er wel in slaagt, want dit proces is nog altijd aan de gang." "We hebben die topspelers nog altijd nodig, want anders wordt de overgang nog veel moeilijker. Maar je moet oud en nieuw op dezelfde lijn krijgen." "Er is talent, maar het is niet meer zoals vroeger en dat zal het misschien ook niet weer worden. Geraken we nog op dat niveau? Dat is een hele uitdaging."

Preud'homme en Vanhaezebrouck weten dat er misschien niet overdreven veel eer te halen valt de komende jaren bij de nationale ploeg. Wim De Coninck

Het is een challenge waar Michel Preud'homme en Hein Vanhaezebrouck, de belangrijkste Belgische kandidaten, voor lijken te bedanken. "Ze geven aan dat ze niet geïnteresseerd zijn", interpreteert De Coninck. "Ze weten ook wel wat voor een zware taak hen te wachten zou staan." "We hebben goeie jongeren, maar op welk niveau? Vooral in de as missen we spelers van internationale kwaliteit. Ik denk dat Michel en Hein daarom passen. Ze weten dat er misschien niet overdreven veel eer te halen valt de komende jaren bij de nationale ploeg." Er ligt dus behoorlijk veel werk op de plank voor de opvolger van Tedesco, van wie we de naam nog niet kennen. "Maar dat Tedesco nu ontslagen is, betekent dat je een opvolger hebt of er toch dicht bij staat", schat Verheyen in. "Je mag niet zonder bondscoach vallen. Ik denk dus dat dit nieuws betekent dat de bond een nieuwe coach zo goed als te pakken heeft."