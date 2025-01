Weergaloze Price dient Littler eerste nederlaag van 2025 toe, maar verliest finale in Bahrein van Bunting

Luke Littler weet weer wat verliezen is. De kersverse wereldkampioen darts werd in de kwartfinale van de World Series in Bahrein geveld door een ontketende Gerwyn Price. De Welshman miste op een haar na een 9-darter en stuurde met een gemiddelde van maar liefst 115,31 (!) Littler terug naar huis. In de finale in Bahrein werd Price later geklopt door Stephen Bunting.