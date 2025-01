Voormalig Gouden Bal en Manchester United-legende Denis Law (84) overleden

Voormalig topvoetballer Denis Law is op 84-jarige leeftijd overleden. De spits maakte furore in de jaren 60 en 70 en werd in 1964 de eerste en enige Schot die de Gouden Bal won. Law kende zijn grootste successen bij Manchester United, waar enkel Bobby Charlton en Wayne Rooney meer goals scoorden.

Denis Law was een van de beste spitsen van de jaren 60. De kwieke Schot, bijgenaamd "The King", begon zijn profcarrière in 1956 bij Huddersfield Town in de Engelse tweede klasse, alvorens bij Manchester City en Torino te passeren.



Het was echter bij die andere club uit Manchester, United , dat Law echt furore maakte. Hij zou 11 seizoenen uitkomen voor "The Red Devils" en in totaal 237 goals scoren. Enkel Bobby Charlton en Wayne Rooney zou later meer doelpunten maken voor de Engelse recordkampioen.

Law veroverde bij United twee landstitels, één FA Cup en één Europacup I. In 1964 won hij als eerste en enige Schot ooit de Gouden Bal. Law kwam ook 55 keer uit voor het Schotse nationale team en scoorde daarin 30 goals. Samen met Kenny Dalglish is hij nationale topschutter.

Na zijn voetbalcarrière werd Law een graag geziene analist op de Engelse radio en tv. Maar in 2003 trok de Schot zich voor een poos terug uit de media toen er prostaatkanker bij hem werd vastgesteld.

Law zou daarvan herstellen, maar in de zomer van 2021 sloeg het noodlot opnieuw toe: hij maakte bekend te lijden aan de ziekte van Alzheimer.

Vrijdag overleed Denis Law op 84-jarige leeftijd, zo deelde zijn familie mee. "Iedereen bij Manchester United rouwt om het verlies van Denis Law, de Koning van Stretford End", reageerde de club van zijn hart op X.