Serge Pauwels won in Spanje info voor Rwanda in: "Bijna elke renner toont ambitie voor WK"

vr 17 januari 2025 21:21

Van Calpe ging het naar Kortrijk. Serge Pauwels was vrijdag te gast op fietsbeurs Velofollies nadat hij in Spanje bij verschillende ploegen op de koffie was geweest. Zijn hoofdopdracht: polsen bij de Belgische renners naar hun (WK-)ambities. Voor de Tour de France wil Pauwels zijn selectie voor Rwanda al min of meer boetseren.

Serge Pauwels heeft zijn eerste uitgebreide gespreksronde richting de kampioenschappen achter de rug. Eind september volgt het WK in Rwanda, daarna het EK in de Ardèche. "Ik heb 20 à 25 renners gesproken in Spanje bij Soudal-Quick Step, Lotto, Visma-Lease a Bike, Decathlon-AG2R en Lidl-Trek", vertelde Pauwels bij Vive le vélo en Sporza op Velofollies. "De andere ploegen volgen later tijdens de klassiekers." "Ik heb de grootste gemene deler gezocht van ploegen in deze periode van het jaar in Spanje en ik voel de appreciatie bij iedereen dat we op tijd praten." Tijdig aan het huiswerk beginnen is belangrijk. Zo worden vaccinaties voor het WK in Rwanda sterk aanbevolen. "Er wordt veel over gesproken, maar niemand heeft neen gezegd." "Zelf word ik binnenkort gevaccineerd, want eind februari/begin maart ga ik zelf verkennen tijdens de Ronde van Rwanda. Hopelijk kan ik dat ginds op de fiets doen, want de hitte, hoogte en vochtigheid ervaar je nog altijd het best op de fiets. Al ben ik zelf geen referentie meer." Pauwels is nog altijd een fietsdier. Het helpt hem ook bij zijn job als bondscoach. "Je kan zo gemakkelijker 1 op 1 praten met een renner. Coureurs komen dan altijd los. Zelfs de meest introverte renner begint zo te praten." "Het is heel laagdrempelig en dat is mijn motivatie om dat te blijven doen. Ik denk aan iemand als Jarno Widar: hij is heel gesloten, maar op de fiets legt hij zijn ziel bloot. Op de hotelkamer of aan tafel heb je dat niet."

Remco Evenepoel en Wout van Aert.

Voorselectie in juni