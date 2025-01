Peter Vandenbempt zag een (te) koppige Domenico Tedesco: "Maar niemand zal zeggen dat alles negatief was"

vr 17 januari 2025 15:20

De Belgische voetbalbond is vandaag definitief een nieuwe weg ingeslagen. Bondscoach Domenico Tedesco werd bedankt voor bewezen diensten, er wordt al ijverig gezocht naar een opvolger. Maar hoe schat Peter Vandenbempt de periode onder Tedesco eigenlijk in? "Hij kreeg de kans om België weer op de kaart te zetten, maar hield te koppig vast aan zijn verjongingsproces."

Vaak is een trainersontslag geen al te grote verrassing, in het geval van Domenico Tedesco was dat het vandaag helemaal niet. Dat zag ook Peter Vandenbempt. "Ik denk niet dat iemand nog opkijkt van het nieuws van vandaag", opent hij met een zekerheidje zijn analyse. "Ik denk dat het al anderhalve maand duidelijk was. En al zeker nadat er steeds meer berichten de buitenwereld hadden gehaald over de zoektocht van Vincent Mannaert naar een opvolger." Een voorspelbaar ontslag was het dus heel zeker, maar was het ook een logische keuze? "Uiteindelijk is het ontslag onvermijdelijk geworden door een opeenstapeling aan gebeurtenissen sinds het EK", merkt onze analist. "In de eerste maanden van zijn regeerperiode was alles nochtans positief: zijn communicatie, het vernieuwen van de selectie en best wel goed voetbal - met die prestatie in Duitsland helemaal bovenaan." "Maar goed, op het EK is het allemaal gekeerd. En dat gebeurde in alle aspecten, ook in zijn communicatie en in de manier waarop hij door zijn jeugdigheid en onervarenheid niet bestand bleek tegen de grootsheid van het EK." Reken daar af en toe nog eens een portie ongeluk bij en de situatie was helemaal onomkeerbaar. "Hij had zeker pech met een aantal afgekeurde goals, maar pech alleen volstaat niet als verklaring."

De periode onder Tedesco begon veelbelovend.

Nations League was de druppel

Dat Tedesco er in de Nations League niet in slaagde om de negatieve spiraal te keren, was voor Vandenbempt misschien wel het grootste probleem. "De manier waarop hij het najaar gemanaged heeft ... Hij heeft geen gehoor gegeven aan de vraag van de bond om de Nations League ernstig te nemen. De Duivels waren toch in een soort crisis beland na het EK." "Supporters haakten af, sponsors stelden zich vragen en de kijkcijfers kelderden. Hij kreeg tegen grote voetballanden de kans om België weer op de kaart te zetten, maar hield koppig vast aan zijn verjongingsproces. Bovendien heeft hij bepaalde Duivels vrijgeleide gegeven om niet te spelen." En dan moest de pijnlijke nederlaag in Israël nog komen. "Dat was de spreekwoordelijke druppel. Als je alles optelt, was het ontslag onvermijdelijk geworden." "Eind december was de conclusie van Mannaert - na heel wat gesprekken, ook met de bondscoach zelf - dat het een aflopend verhaal was."

Tedesco heeft fouten gemaakt, maar er waren ook veel verzachtende omstandigheden. Peter Vandenbempt

Toch vindt Vandenbempt dat niet alles aan het tijdperk-Tedesco negatief was. "Ik denk dat je niemand ernstig zal vinden die zegt dat de periode van Tedesco helemaal negatief was", meent hij. "Integendeel, ik heb al een paar dingen opgesomd die hij goed heeft gedaan. Hij heeft België bijvoorbeeld ook gekwalificeerd voor het EK en knopen doorgehakt waar de vorige bondscoach te lang mee had gewacht." "Ik blijf tot op vandaag zeggen dat hij een goeie communicator was en altijd respectvol en waardig is gebleven, ondanks kritiek die er was. Hij was misschien gewoon iets te braaf." "Als hij Klopp, Guardiola of Van Gaal was geweest, had hij niet toegestaan dat hij sinds Kerstmis niets meer had gehoord van de voetbalbond." "Al waren de omstandigheden binnen de bond zeker ook niet ideaal. Er was een opeenvolging van voorzitters, CEO's, aanhoudende onrust en financiële beperkingen." "Kortom: Tedesco heeft fouten gemaakt, maar er waren ook veel verzachtende omstandigheden."

Het verlies in Israël was de druppel.

Wat nu?