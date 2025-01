Ontketende Price dient wereldkampioen Littler in Bahrein eerste nederlaag van 2025 toe

Luke Littler weet weer wat verliezen is. De kersverse wereldkampioen darts werd in de kwartfinale van de World Series in Bahrein geveld door een ontketende Gerwyn Price. De Welshman miste op een haar na een 9-darter en stuurde met een gemiddelde van maar liefst 115,31 (!) Littler terug naar huis. Het werd 2-6.

Al voor het derde jaar is Bahrein het decor voor het eerste toernooi van het nieuwe dartsjaar. De Bahrein Darts Masters lokte acht dartstoppers en acht Aziatische wildcardspelers naar de woestijn.

Luke Littler mocht als kersvers wereldkampioen het spelersveld aanvoeren. In zijn eerste ronde kon de tiener donderdag nog opwarmen met een vlotte zege tegen de Filipijn Lourence Ilagan.

Vrijdag wachtte Littler wel een tegenstander van een ander kaliber: ex-wereldkampioen Gerwyn Price. Wat volgde was een wedstrijd om duimen en vingers van af te likken.

Vooral Price ging als een wervelwind tekeer. De Welshman speelde als in zijn beste jaren en kwam in geen tijd 1-4 voor. In het zesde leg pakte "The Iceman" vervolgens uit met acht perfecte pijlen, maar hij miste de dubbel 12 voor een 9-darter.