OKC heeft revanche beet en hoe: Gilgeous-Alexander en co. bezorgen NBA-leider Cleveland oplawaai

Vorige week gingen de Thunder - zonder de aan zijn teen geopereerde Ajay Mitchell - in een spannende wedstrijd met 129-122 onderuit in Ohio.



Van spanning was er nu geen sprake. Oklahoma toonde zich titelwaardig in de manier waarop het revanche nam. Voorgestuwd door de onvermijdelijke Gilgeous-Alexander, die 40 punten binnenwierp (17 op 26 schoten), 3 rebounds pakte en 8 assists uitdeelde.



Dankzij de 26-jarige Canadees zette de thuisploeg op het einde van het eerste quarter een 22-2-tussenspurt neer, waarvan de bezoekers nooit herstelden. Bij de rust stond er 75-49 op het bord.



SGA kreeg de hulp van teammaats Dort (22 ptn) en Williams (19 ptn). Bij de Cavs bleven Mobley (5 ptn) en Jarrett Allen (13 ptn) in gebreke, enkel Garland kwam met 20 punten tot een aanvaardbare prestatie.



Oklahoma haalde met de winst Cleveland bij aan de kop van de rangschikking met allebei 34 zeges en 6 nederlagen. De Thunder leiden in het Westen, de Cavaliers in het Oosten.



De twee komen elkaar dit seizoen niet meer tegen tenzij in de grote finale van de NBA in juni. De play-offs bieden geen garantie, maar beide teams gaven in de voorbije maanden alvast hun visitekaartje af om dat mogelijk te maken.