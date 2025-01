Met een knie van titanium op weg naar "afscheid in schoonheid": Lindsey Vonn droomt van podium op Winterspelen

za 18 januari 2025 09:28

De comeback van Lindsey Vonn is op dit moment hét verhaal inhet alpineskiën. Met een kunstknie van titanium stond ze in haar derde race al ei zo na op het podium. Haar grote doel? In schoonheid afsluiten op de Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Lindsey Vonn is op 40-jarige leeftijd volop bezig aan haar tweede carrière met een titanium knie, maar de Amerikaanse weet ook al waar die tweede carrière zal eindigen: als ze de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo haalt, dan zal dat ook het eindpunt zijn.

"Ik zou er niet aan denken om nog langer door te gaan", vertelt Vonn. "Het zou de mooiste manier zijn om te eindigen, voor eens en voor altijd." "Alles moet op wieltjes blijven lopen en ik moet me ook kunnen kwalificeren, maar het zou een spannend en opwindend einde van het tweede deel van mijn carrière zijn."

"Maar als ik eerlijk ben, zo ver denk ik nog niet vooruit. Ik moet bezig zijn met vandaag en morgen en stap voor stap opbouwen. Maar ik hoop wel dat ik er kan geraken."

Ik heb zo veel mooie herinneringen aan Cortina d'Ampezzo, de ene nog mooier dan de andere. Lindsey Vonn

De skiwedstrijden op de Winterspelen zullen plaatsvinden in Cortina d’Ampezzo en Vonn heeft een speciale band met het Italiaanse skigebied. Ze heeft er maar liefst 12 WB-wedstrijden gewonnen en is daarmee recordhouder. Het was ook de plek waar ze in 2004 voor het eerst op het podium stond in haar carrière en waar ze in 2015 het toenmalige record van WB-zeges van Annemarie Moser-Pröll (62 zeges) afsnoepte.

"Ik heb er zo veel prachtige herinneringen, de ene nog mooier dan de andere. Misschien was dat eerste podium nog de mooiste. Ik weet nog dat het me zo veel vertrouwen gaf en dat daarna alles vanzelf begon te lopen op de afdaling."

"Wow, Lindsey wow!"

Ook komend weekend wil ze op de olympische piste van Cortina d’Ampezzo een stukje geschiedenis schrijven. Vonn wil daar voor het eerst op het podium staan, sinds ze geplaagd door blessures in 2019 haar skilatten had opgeborgen.

De skilegende was er vorig weekend al heel dicht bij. "Wow, Lindsey wow!", riep de stadionspeaker in Sankt Anton. Vonn was net over de finish gekomen in de afdaling en viel maar net naast het podium. De Amerikaanse gooide haar armen in de lucht en toverde een brede glimlach op haar gelaat. Haar prestatie was de bevestiging die ze zocht, dat haar comeback op het hoogste niveau kon lukken.

Want vooraf waren er veel bedenkingen te horen in de skiwereld: dat het waanzin was om met een kunstknie uit titanium een comeback te maken. Maar een dag na haar 6e plaats op de afdaling, eindigde ze als 4e in de Super-G.

Titanium breekt niet zo makkelijk. Mijn titaniumknie houdt het beter vol dan iedereen had verwacht. Lindsey Vonn

"Stapje voor stapje kom ik dichter bij mijn oude niveau. Ik ben bezig met mijn materiaal te finetunen en ik moet ook een beter startnummer bemachtigen." Omdat Vonn 6 jaar geen resultaten heeft behaald, moet ze buiten de top 30 starten en moet ze afdalen in mindere sneeuwcondities.

"Ik moet tussen de snelle meiden starten om kans te maken. Zeker als we het hebben over kampioenschappen zoals het WK of de Winterspelen. Dat maakt echt een verschil. Maar ik kan nu nog niet bezig zijn met het WK (volgende maand in Oostenrijk)."

Perfect is het weekend niet begonnen, want Vonn kwam donderdag ten val op training. "Mijn kont is een beetje beurs, maar voor de rest is alles oké. Mijn rechterknie? Geen probleem, titanium breekt niet zo makkelijk. Mijn titaniumknie houdt het beter vol dan iedereen had verwacht."

"Ik herstel nu sneller en beter dan 15 jaar geleden"

Op je 40e presteren blijft ongelooflijk, maar Vonn heeft voorgangers. "Tom (Brady), Lewis (Hamilton), Serena (Williams). Ze hebben het al gedaan of doen het nog." Brady won op zijn 43e nog de Superbowl, Serena Williams haalde op haar 39e nog een halve finale op de Australian Open en Lewis Hamilton begint straks op zijn 40e aan zijn 19e seizoen in de Formule 1 bij Ferrari.

"De middelen die nu ter beschikking staan voor atleten zijn enorm en die helpen je met je dagelijks herstel. Ook al ben ik nu ouder, ik herstel nu sneller en beter dan 15 jaar geleden." "De vooruitgang heeft alle wetten over de maximumleeftijd van topsporters van tafel geveegd. Het is nu eigenlijk vooral een mentale knop die je moet omdraaien, alles lijkt mogelijk."

Ook een olympisch podium over iets meer dan een jaar?