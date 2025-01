Luca Brecel verliest thriller van wereldkampioen Kyren Wilson op Masters: "Ik maakte nog te veel foutjes, maar genoot er wel van"

vr 17 januari 2025 23:58

Luca Brecel heeft zich niet voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de halve finales op de Masters snooker. Tegen wereldkampioen Kyren Wilson moest Brecel heel de tijd achtervolgen door onnodige foutjes. In een spannend slot moest onze landgenoot finaal het hoofd buigen. "Het was een aangename wedstrijd", vond Brecel, die zich stilaan op het WK concentreert.

"Ik weet dat ik altijd terugkom. Meestal komt na een slechte periode mijn beste periode." Luca Brecel gaf het in de aanloop naar de Masters zelf al aan: na een kwakkeljaar groeit hij stilaan weer toe naar zijn oude niveau. In Londen toonde hij dat deze week met een vlotte zege in de eerste ronde tegen Chris Wakelin. Met wereldkampioen Kyren Wilson kreeg onze landgenoot in de kwartfinale wel een lastigere klant tegenover zich. Maar zo volwassen Brecel tegen Wakelin voor de dag kwam, zo onstuimig toonde hij zich in de openingsfase tegen Wilson. Enkele onnodige foutjes in de eerste twee frames betaalde Brecel cash: Wilson nam telkens over met secure breaks. Toch liet Brecel ook opnieuw flitsen van zijn talent zien. Met enkele heerlijke pots verwende hij de toeschouwers in Alexandra Palace. Een knappe 90-break bracht de tussenstand op 2-1.

Ook in frame vier toverde onze landgenoot aanvankelijk, met een geweldige plant op rood. Maar opnieuw een te vermijden fout deed de aanval van "The Belgian Bullet" vroeg stokken. Wilson nam opnieuw klinisch over: 3-1.

Brecel ging zo de minibreak in met zorgen, maar die potte hij op zijn Brecels snel van zich af met een knappe break van 84.

Door het holderdebolderspel van Brecel leek Wilson plots ook zelf wat onstuimig te worden. Hij diende onze landgenoot zo een nieuwe kans aan, maar opnieuw kon Brecel een onnodige fout niet vermijden. Wilson nam kordaat over: 4-2.

Foutenmarge had Brecel nu niet meer. Dat besefte hij zelf ook. Met een netjes uitgekiende break maakte hij er snel 4-3 van, maar in het belangrijke achtste frame werd onze landgenoot opnieuw genekt door zijn foutenlast.

Met de rug tegen de muur dan maar. Frame negen draaide door een lastige tafel uit op een tactische thriller, maar Brecel liet zich niet opjagen. Een misser van Wilson op roze hielp onze landgenoot uiteindelijk in het zadel: 5-4.

Maar het geluk dat Brecel daar vond, was er niet in het tiende frame. Brecel zag Wilson al snel uitlopen, maar bleef wel voor elke bal knokken. Na een slopend en razendspannend frame viel de beslissing uiteindelijk op de laatste roze bal, die Wilson kon afwerken.

Brecel grijpt zo naast een eerste halve finale op de Masters. Onze landgenoot kan wel optimistisch vooruitkijken naar de laatste maanden van het snookerseizoen.

Brecel: "Liefde voor het spel teruggevonden"

"Het was een aangename wedstrijd", verklaarde Luca Brecel na de wedstrijd in Alexandra Palace. "Ik was kalm en ontspannen." "Ik speelde nog niet zoals ik kan spelen, ik maakte ook nog te veel foutjes, maar ik genoot er echt van om eerlijk te zijn en dat is het belangrijkste." "De komende weken en maanden ga ik mij voorbereiden op Sheffield (voor het WK snooker, red.) en de rest van het seizoen", zei Brecel, die de smaak weer helemaal te pakken heeft.

Ik heb echt de liefde voor het spel teruggevonden en ik wil vanaf nu echt succesvol zijn. Luca Brecel