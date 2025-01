Goed nieuws voor Thibau Nys? Geen Tour, wel Giro en Vuelta voor Mads Pedersen

Lidl-Trek heeft een tipje van de sluier gelicht over hoe het zijn kopmannen zal inzetten komend seizoen. Mads Pedersen dubbelt met de Giro en de Vuelta, maar slaat de Tour over. Dat is mogelijk goed nieuws voor Thibau Nys, die zijn groterondedebuut in de Tour de France zou willen maken.

Bij Lidl - Trek hebben ze de puzzel stilaan gelegd. Volgende week staat de mediadag op het programma en zal er vermoedelijk meer informatie zijn over welke kopmannen waar van start gaan.

Mads Pedersen heeft nu al laten weten hoe 2025 er zal uitzien. De Deen verlengt zijn klassiek voorjaar in de Giro, waar hij onder meer Wout van Aert en Olav Kooij zal bekampen. In het najaar start Pedersen ook nog in de Vuelta.

In de sprints in de Tour de France zal in principe Jonathan Milan uitgespeeld worden, maar ook Thibau Nys staat klaar in de coulissen.

De Tour telt dit jaar heel wat ritten voor punchers. Die zouden te zwaar kunnen zijn voor Milan en met Pedersen past een gelijkaardig profiel als Nys.

De kersverse Belgische veldritkampioen zal in 2025 zijn eerste grote ronde rijden. In zijn huwelijk met de cross zou de Tour qua timing het best passen.