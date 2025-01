De kaap van 20 matchen is gerond: Arthur Vermeeren maakt definitieve overstap naar RB Leipzig tot 2029

De overstap van Spanje naar Duitsland is definitief. Arthur Vermeeren kwam dit seizoen al 20 keer in actie voor RB Leipzig, waardoor de verplichte aankoopclausule in zijn contract werd geactiveerd. Vermeeren blijft tot 2029 bij die Rote Bullen.

Het huwelijk tussen Arthur Vermeeren en Atlético Madrid behoort officieel tot het verleden.

Onze landgenoot trok ongeveer een jaar geleden naar de Spaanse grootmacht, maar kon er nooit zijn stempel drukken. De Madrilenen besloten om hem dit seizoen bij RB Leipzig te stallen.

Bij die huurovereenkomst hoorde ook een aankoopverplichting, die zou ingaan als Vermeeren dit seizoen 20 keer in actie kwam voor de Duitsers.

Die kaap heeft onze landgenoot intussen bereikt. Leipzig maakte vandaag dan ook officieel bekend dat de flegmatieke middenvelder de komende 4 jaar in de Bundesliga zal acteren.

"Ik ben erg blij dat ik ook de komende jaren voor Red Bull mag spelen", vertelt Vermeeren op de clubwebsite. " Ik heb me vanaf dag één erg op mijn gemak gevoeld in Leipzig."

"Wat de verantwoordelijken me vertelden toen ik hier in de zomer naartoe verhuisde, is ook uitgekomen, vooral wat betreft mijn sportieve ontwikkeling. Ik krijg de kans om me te ontwikkelen met veel speelminuten en kan het team helpen op het veld."

Ook op de club zijn ze enthousiast. “Wat we allemaal hoopten van Arthurs transfer, is uitgekomen: hij heeft zich snel ingepast bij ons, heeft veel minuten gespeeld en is een betrouwbare figuur geworden op ons middenveld", zegt sportdirecteur Marcel Schäfer.