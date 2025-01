"Here to stay": Erling Haaland tekent nieuw contract van 10 (!) jaar bij Manchester City

Erling Haaland heeft een nieuw megacontract te pakken bij Manchester City. De Noorse bonk lapt er maar liefst 10 jaar bij in Engeland. "Dit is een speciale club vol fantastische mensen", vertelde hij zelf over zijn verlenging. Uiteraard is de lange termijn ook een uitgekiende manier om te ontsnappen aan de regels van de Financial Fair Play.