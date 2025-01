SD Worx-Protime treft schikking met Amy Pieters: "Zorg blijft nodig, maar Amy blijft heel vrolijk"

do 16 januari 2025 15:52

Na een lange periode van stilte is er nog eens een update gegeven rond de gezondheidstoestand van Amy Pieters. De Nederlandse kwam eind 2021 zwaar ten val op training in Spanje. "Zolang Amy verbeteringen laat zien, hoe klein dan ook, blijft iedereen hoop houden op een zo goed mogelijk herstel met een mooier wordende toekomst", klinkt het in een comminiqué van SD Worx-Protime, dat zelf ook een schikking heeft afgesloten met Pieters.

De wielercarrière van Amy Pieters (33) kwam abrupt ten einde door een val op training in Spanje op 23 december 2021. Sindsdien voert Pieters een dappere, maar harde strijd tijdens haar revalidatie. SD Worx-Protime, de ploeg waar Pieters destijds onder contract lag, deelde vandaag nog eens een uitgebreide update. "Amy heeft weer zelfstandig leren lopen en in het Centrum is haar geleerd zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven", klinkt het. "Binnen Amy haar huidige mogelijkheden zijn de grenzen van zowel het lichamelijke als die van haar bewustzijn opgezocht. Dit heeft een verwachtingspatroon voor de toekomst gegeven." "Amy zal echter altijd zorg nodig blijven houden. Haar geheugen is zwaar aangetast en praten lukt niet, wat haar doorontwikkeling bemoeilijkt."

Amy is gelukkig nog altijd een hele vrolijke vrouw. Ze is gezellig en gastvrij in de omgang. SD Worx-Protime

"Amy haar geheugen is van zeer korte duur en ze is ook nog steeds beperkt tot het spreken en antwoorden van een enkel ja en/of nee", lezen we nog. "Amy kan zich best goed redden. Zij dient wel aangestuurd te worden, maar hierna gaat zij redelijk zelfstandig haar gang. In Amersfoort is er nu een plek gevonden die op dit moment het beste bij Amy past." "Zij heeft hier een eigen aangepast appartement. De logopedie waar Amy bij het DTC zo goed mee bezig was, wordt hier voortgezet. Toch wordt er beseft dat een veel groter herstel niet meer bereikt zal worden." "Amy is gelukkig nog altijd een hele vrolijke vrouw. Ze is gezellig en gastvrij in de omgang. Op dit soort momenten zien haar naasten heel veel karaktereigenschappen terug van Amy zoals ze was voor haar ongeluk." "Zolang Amy verbeteringen laat zien, hoe klein dan ook, blijft iedereen hopen op een zo goed mogelijk herstel met een mooier wordende toekomst."

Minnelijke schikking