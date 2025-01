Op blote voeten jongleren bij 4 graden: Genk-spits Oh toont bijzonder opwarmritueel in Brugge

Een balletje hooghouden op een ander niveau. Hyeon-gyu Oh viel gisteren in de opwarming op door zijn opmerkelijke vestimentaire keuze. Ofwel, de keuze om geen schoenen aan te doen in Brugge. De spits van Racing Genk had duidelijk geen last van de koude bij 4 graden.

Zoek niet naar voetbalschoenen in de eerste minuten van Hyeon-gyu Oh zijn opwarming. Zo ook niet gisteren voor de halve finale van de Croky Cup in Brugge.

Rond die tijd daalde het kwik naar zo'n 4 graden Celsius, maar daar trok de Zuid-Koreaanse spits van KRC Genk zich niets van aan.

Oh jongleerde wat met een bal aan de rand van de zestien - iets wat hij voor elke match doet. Het is zijn manier om écht de bal te voelen en om in de juiste mindset te komen voor de match.

Bijgeloof of een prima manier om scherp te zijn? Probeer het alvast zelf eens.