Na de nieuwe biecht van Lance Armstrong: zijn topsporters vatbaarder voor verslavingen?

Topsport en de uitersten opzoeken gaan hand in hand, maar binnen de lijntjes kleuren, is voor vele sporters een lastige oefening. Tijdens en na hun carrière.

De Nederlandse verslavingsexpert Bram Bakker is niet verrast over de biecht van Lance Armstrong. "Al spreek ik liever over mateloosheid dan over verslaving", vertelt hij bij Radio 1.

"Topsport is op zich behoorlijk mateloos. Het hanteren van gezonde grenzen is voor vele sporters een uitdaging. We zien heel vaak hoe ze na hun carrière in de problemen geraken, want dan vallen de structuur en de dopingregelgeving weg."

Structuur die verdwijnt, dan spreek je over het beruchte zwarte gat. "Een topsporter werkt extreem gestructureerd met schema's, opdrachten en begeleiding."

"Qua organisatie is zo'n leven behoorlijk eenvoudig: het wordt voor jou gepland. Als je stopt, dan valt dat weg. Net als de aandacht."

"Er is plots veel vrije tijd en dan wordt een sporter binnenin onrustig. Die mensen verdoven en kalmeren zich, met alcohol als gemakkelijk middel om dat te doen."